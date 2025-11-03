El Hospital Valle de los Pedroches renueva su certificación de calidad y la extiende al Hospital Valle del Guadiato

El Hospital Valle de los Pedroches ha renovado la certificación ISO 9001:2015 en tres de sus servicios: mantenimiento y electromedicina, cocina y atención a la ciudadanía. Además, esta certificación se ha ampliado por primera vez al servicio de atención a la ciudadanía del Hospital Valle del Guadiato.

La renovación se ha obtenido "tras superar una auditoría externa que verifica el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por esta norma internacional", asegura la Junta de Andalucía en una nota de prensa. La norma ISO 9001:2015 garantiza que los servicios funcionan siguiendo procesos estandarizados, con control de riesgos y orientados a la satisfacción del usuario.

En la práctica, esto se traduce en:

Atención a la ciudadanía : los usuarios de ambos hospitales recibirán atención con los mismos protocolos de calidad en la gestión de información, trámites y respuesta a sus solicitudes.

: los usuarios de ambos hospitales recibirán atención con los mismos protocolos de calidad en la gestión de información, trámites y respuesta a sus solicitudes. Mantenimiento y electromedicina : asegura que las instalaciones y equipos médicos funcionen correctamente y de forma segura, reduciendo interrupciones en la actividad asistencial.

: asegura que las instalaciones y equipos médicos funcionen correctamente y de forma segura, reduciendo interrupciones en la actividad asistencial. Cocina: garantiza la seguridad alimentaria y la adecuación nutricional de las dietas servidas a los pacientes.

Desde la dirección del Área Sanitaria Norte de Córdoba han reconocido el trabajo de los profesionales de ambos centros, destacando que esta renovación refleja "una cultura de mejora continua orientada a ofrecer una sanidad pública de calidad".

"Esta certificación refuerza el compromiso del área sanitaria con la calidad asistencial en toda la comarca norte de la provincia de Córdoba", finaliza la nota.