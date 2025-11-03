Un estudio de la Universidad de Córdoba cifra en 340.000 euros el impacto económico del Maratón Subbético Mozárabe 2025

Un nuevo estudio de la Universidad de Córdoba (UCO) ha estimado que el impacto económico total del Maratón Subbético Mozárabe 2025, organizado por el CD Running Series y celebrado el pasado 12 de abril, asciende a 340.000 euros, de los cuales 225.000 euros corresponden a impacto directo. De este modo, el turismo deportivo de naturaleza vuelve a demostrar su potencial como motor económico y de promoción territorial en la comarca de la Subbética cordobesa.

Así lo ha indicado la institución universitaria en una nota en la que ha detallado que en la puesta en marcha del evento han colaborado el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Subbética, el Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos de Doña Mencía, Encinas Reales, Lucena y Cabra.

La investigación la han llevado a cabo los profesores José Enrique Ramos y Tomás López-Guzmán, del área de Economía Aplicada y miembros del Grupo de Investigación SEJ-588 'Economía del Turismo, la Cultura y el Deporte', junto con Manuel Rivera, del área de Geografía Humana y director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo (CAPT-UCO), y la investigadora en Turismo y Eventos Deportivos, Paula C. Ferreira-Gomes.

El estudio revela que esta cifra es más de 15,5 veces superior al importe de los fondos públicos destinados a la celebración de la prueba, y que "el retorno total asciende a 8,99 euros por cada euro invertido, lo que supone un incremento respecto a la edición anterior".

Así, según detalla la UCO, el impacto económico directo se distribuye de la siguiente forma: 33,50% en bares y restaurantes; 21,69% en actividades de ocio; 15,67% en supermercados, tiendas y comercios locales; 13,41% en alojamiento y 15,73% en otros gastos no clasificados.

El evento ha registrado un notable crecimiento en su nueva edición, con la participación de algo más de 500 personas, de las cuales el 83,40% procedían de fuera de la Subbética. De ellos, cuatro de cada diez visitantes pernoctaron en el territorio, lo que demuestra, según los investigadores, que "el evento aún tiene margen de crecimiento si se orienta la gestión hacia la conversión del excursionista en turista".

Ramos ha subrayado que "desde el punto de vista de la gestión turística, es recomendable la realización de actividades paralelas durante el fin de semana, que actúen como palanca para conseguir que el participante pernocte, incrementando así el número de acompañantes y el gasto por persona realizado en la Subbética en cada una de las partidas analizadas".

Conclusiones

Estas conclusiones coinciden con las reflexiones presentadas por Ferreira-Gomes en las I Jornadas de Turismo de Interior y Territorio en la Provincia de Córdoba, celebradas el pasado 26 y 27 de junio en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba y organizadas por el profesor y director del CAPT-UCO, Manuel Rivera Mateos.

Ferreira-Gomes ha destacado que "este evento se ha convertido en una palanca para activar el turismo sostenible en la Subbética y dar visibilidad a municipios como Encinas Reales y Doña Mencía, uniendo deporte, naturaleza y cultura en una experiencia que impulsa el orgullo y la sostenibilidad de los destinos".

El estudio concluye que el Maratón Subbético Mozárabe consolida su posición como un evento de referencia en el turismo deportivo de naturaleza, contribuyendo a diversificar la oferta turística, dinamizar la economía local y reforzar la marca turística de la Subbética cordobesa.