El Encuentro Empresarial Ciudad de Lucena alcanza su segunda edición como un espacio para la innovación

El Encuentro Empresarial Ciudad de Lucena, organizado por el Centro Comercial Abierto Eliossana, el Ayuntamiento lucentino y la Diputación de Córdoba, celebra su segunda edición en una cita que se desarrollará los próximos días 6 y 7 de noviembre y que tendrá entre sus objetivos la promoción de la innovación y creación de redes de colaboración entre empresarios. El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, fue el encargado de presentar este encuentro acompañado de la responsable de Fomento y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento, María de la O Redondo, y el presidente del Centro Comercial Abierto, Vicente Briones.

El encuentro, que prevé una asistencia de más de 400 personas, se abrirá con un networking entre las instituciones participantes y con una conferencia inaugural a cargo de Manuel Pimentel, ex minitro de Trabajo, con su ponecia "Economía, empresa y emprendimiento. Una mirada desde el sur’". Seguirá la mañana del día 6 de noviembre con dos mesas redondas dedicadas a "Fundaciones corporativas y su impacto social, cultural y económico" y a la "Economía dinámica, las oportunidades que transforman". Por la tarde será el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, el encargado de exponer un diagnóstico sobre la ciudad y cerrará la jornada un encuentro con el ejecutivo Antonio Blanco.

La programación del día 7 incluye varias ponencias entre las que se encuentran "Liderar en tiempo de cambio" a cargo de Fernando Bayón, presidente de Funddatec; "De la madera al todo", con Alberto Espejo; "De turroneros feriantes a empresa referente", con Francisco Ramírez de Sabor a España; y "Cómo una idea pequeña puede cambiar el mundo", con José Francisco Chacón, de Index.

Valoraciones

Romero destacó que este encuentro “pretende establecer espacios de encuentro y de networking que permitan la creación de sinergias y el intercambio de buenas prácticas entre las empresas, los profesionales, los autónomos y la industria”.

Por su parte, la responsable lucentina de Fomento y Desarrollo Empesarial hizo hincapié en que se trata “de un evento que nace de la convicción de que el futuro económico de nuestra tierra se construye desde la colaboración, la innovación y la confianza en nuestro propio talento. Lucena es una ciudad con alma e industria, con una base productiva sólida y diversificada que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, sin perder ni una pizca de su identidad”.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial Abierto Eliossana fue el encargado de detallar un programa cuyas actividades se desarrollarán en el Auditorio Manuel Lara Cantizani y la Casa de los Mora.