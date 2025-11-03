La Diputación concede una ayuda de 60.000 euros para reparar San Agustín en Montilla

La Parroquia de San Sebastián ha recibido una subvención excepcional de la Diputación de Córdoba, por un importe de 60.000 euros, destinada a sufragar las obras de urgencia en la iglesia de San Agustín. La ayuda, según confirmó ayer el párroco Antonio Ramírez Climent, permitirá afrontar parte de los graves problemas estructurales detectados durante los trabajos de rehabilitación de este emblemático templo montillano.

Las obras, que se desarrollan desde hace meses en la iglesia de San Agustín, sacaron a la luz un deterioro mucho más profundo del previsto. Al retirar el tejado, los técnicos descubrieron un grave daño en la estructura de la cubierta, así como diversas grietas provocadas por asentamientos diferenciales en los muros de piedra y tapial del presbiterio. Este escenario, no contemplado inicialmente, obligó a replantear la intervención y encareció considerablemente el coste total del proyecto, lo que impedía acometer la rehabilitación completa.

La subvención concedida ahora por la Diputación se solicitó precisamente a raíz de estos contratiempos. Su finalidad es contribuir a sufragar los trabajos más urgentes y frenar el deterioro del edificio, que lleva años siendo objeto de preocupación tanto por parte de la comunidad parroquial como de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.

Esta ayuda económica llega después de que el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, mostrara a finales del pasado mes de junio su compromiso «directo e inmediato» con la restauración del templo, durante un encuentro mantenido en el Palacio de la Merced con el párroco de San Sebastián y con representantes de la Comisión Pro-Restauración de San Agustín. En aquella reunión, Fuentes se mostró plenamente consciente de la trascendencia patrimonial, histórica y social del edificio, que constituye un verdadero emblema de la Semana Santa montillana.

De hecho, la Comisión Pro-Restauración agradeció entonces la «rapidez, buena voluntad y predisposición» con la que el presidente de la institución provincial atendió la solicitud de ayuda, así como la mediación de Auxiliadora Moreno Rueda, delegada especial de Participación Ciudadana.

La iglesia de San Agustín forma parte del antiguo convento del mismo nombre fundado en el año 1520 y, desde su origen, ha sido un referente de la espiritualidad agustiniana en la provincia. Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Monumento, su conservación ha sido desde hace décadas un motivo de preocupación. n