El Ayuntamiento de Montilla inicia el proceso para las obras de la calle San José

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado la contratación de las obras de demolición y movimiento de tierras que permitirán la reurbanización de la calle San José, una intervención largamente esperada por los vecinos del barrio del Cerrillo San José, que llevaban años reclamando mejoras en el pavimento y el alcantarillado.

El valor estimado de la actuación asciende a casi 28.000 euros. Entre las principales partidas destacan la excavación de tierras en zanjas y pozos —750 metros cúbicos, con un importe de 9.900 euros—; la carga y transporte de tierras procedentes de la excavación —890 metros cúbicos, por 5.340 euros—; o el picado de solera de hormigón —700 metros cuadrados, por 3.710 euros—. A ello se suman los gastos por la carga y transporte de residuos.

La reurbanización de la calle San José supone una respuesta institucional a las reiteradas demandas de la asociación de vecinos Cerrillo San José, que en diciembre de 2024 denunció el «abandono» de la barriada. A través de su boletín informativo, el colectivo había mostrado su preocupación por el estado que presentaban algunas calles del entorno y lamentaba que, mientras en otros barrios se ejecutaban mejoras visibles, las vías del Cerrillo San José quedaban «relegadas al olvido».

Entre los puntos más críticos, la asociación señalaba el tramo de la calle San José comprendido entre el número 17 y su conexión con la calle Altillos, donde se localizan la ermita de San José y el Centro Municipal de Servicios Sociales Lola López Baena.