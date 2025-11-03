Sucesos
Arden dos vehículos en un parking subterráneo de Priego de Córdoba
La investigación aputa a un intento de robo al que siguió el incendio de los coches
Dos vehículos que se encontraban estacionados en la primera planta del parking público subterráneo del edificio de la plaza Palenque de Priego han ardido en la madrugada de este lunes y han ocasionado daños de consideración en las instalaciones.
Efectivos del parque comarcal de bomberos, de la Policía Local y la Guardia Civil se personaron en el lugar de los hechos, sofocando el fuego generado en los dos vehículos, que han quedado calcinados. Posteriormente, se acordonó la zona, en la que había otros vehículos estacionados, por lo que de haberse propagado el fuego los daños habrían sido mayores.
Igualmente, se ha notificado lo sucedido a los propietarios que cuentan con plaza propia en dicho parking para que procedieran a retirar sus vehículos a lo largo de la mañana.
En cuanto a los daños ocasionados por el fuego, junto a los dos vehículos se han visto afectadas conducciones de electricidad y agua, así como señalética, siendo necesario el uso de mascarilla para aquellos usuarios que han entrado a retirar su vehículo debido al intenso olor que aún perduraba a primeras horas de la mañana.
Cierre de la Biblioteca
Como consecuencia del incidente, desde el Consistorio se ha decretado el cierre de la Biblioteca Pública, ubicada en el mismo edificio Palenque, mientras que la superficie comercial que ocupa la entreplanta y cuyos clientes utilizan el parking en el que se ha registrado el incendio también tiene cerrado el acceso al público momentáneamente.
Según han indicado fuentes municipales, las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de un intento de robo al que seguiría el incendio de los dos vehículos siniestrados.
