El alcalde de Pozoblanco reestructura las competencias de su equipo de gobierno por la baja maternal de una edil

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha comunicado la reestructuración de competencias que afectará al equipo de gobierno municipal durante el periodo de baja por maternidad de la concejala Anastasia Calero. Las principales competencias que ostentaba la que también era portavoz del grupo municipal pasan a ser gestionadas por el alcalde del municipio, Santiago Cabello, según los datos ofrecidos en un comunicado este lunes.

Así, Cabello sumará a sus competencias las concejalías de Urbanismo, Obras y Servicios, Conservación de Vías Públicas y Caminos Rurales. Estas competencias se suman a las que ya venía ostentando, es decir, Hacienda, Policía Local, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Relaciones Instituciones, Protocolo, Medios de Comunicación, Agricultura, Ganadería y Ciclo Integral del Agua y Gestión de Recursos Hídricos y Ahorro del Agua.

Estabilidad

Por su parte, el concejal Agustín Cantero incorporará a sus actuales competencias de Deportes y Medio Ambiente las áreas de Movilidad y Tráfico. Del mismo modo, el concejal Miguel Ruiz, que ya ostenta las delegaciones de Salud, Consumo y Participación Ciudadana, asumirá el área de Mayores y Dependencia.

El alcalde ha señalado que "esta reorganización permite mantener la estabilidad y el ritmo de trabajo del Ayuntamiento, asegurando que los proyectos y servicios sigan avanzando con normalidad".