Villanueva del Rey, declarada zona catastrófica tras el grave incendio forestal de agosto

El Consejo de Ministros ha declarado a Villanueva del Rey como zona catastrófica tras el incendio forestal que arrasó el pasado mes agosto más de 450 hectáreas en el paraje de Sierra Boyera.

Según informó ayer el ayuntamiento de la localidad, la decisión se adopta tras las gestiones realizadas por la alcaldía y el informe técnico emitido por el Centro Operativo Provincial del Plan Infoca en Córdoba. La declaración permitirá al municipio acceder a ayudas económicas y medidas de apoyo destinadas a la reparación de daños en infraestructuras, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a la recuperación medioambiental y económica de la zona afectada.

El incendio, que se declaró el sábado 16 de agosto y se prolongó hasta el día 20, calcinó un total de 452,87 hectáreas de monte y zonas agrícolas, afectando también a terrenos de uso ganadero.

A.J.González Villanueva del Rey Córdoba Incendio forestal Infoca N432 / AJ González / COR

Agradecimiento a los bomberos

El Ayuntamiento ha expresado su agradecimiento a los efectivos del Infoca, al personal técnico y de emergencias y a los vecinos y voluntarios que colaboraron en las labores de extinción y apoyo durante los días más críticos del siniestro.

Solicitud de ayudas

Asimismo, el consistorio ha anunciado que en los próximos días informará sobre los procedimientos y plazos para la solicitud de ayudas y compensaciones, en coordinación con la Junta de Andalucía y el resto de administraciones competentes.