El PSOE exige a Salvador Fuentes que "prime a los ayuntamientos en lugar de a colectivos afines"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, han exigido al presidente de la Corporación Provincial, Salvador Fuentes, que “deje de querer parecer el alcalde de la provincia, que no lo es, y dé su lugar a los alcaldes de los 77 municipios que la conforman primando a los ayuntamientos antes que a los colectivos y entidades afines, como hace en la actualidad en función de la simpatía ideológica o partidista”.

En una reunión con alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de la provincia, Crespín y Morales han recogido las propuestas y reivindicaciones de los cuadros institucionales y orgánicos de cara al debate que se abre para los Presupuestos de la Diputación de 2026. La secretaria general ha trasladado a Salvador Fuentes que los municipios “ya tienen sus alcaldes legítimamente elegidos por los ciudadanos y ciudadanas” y que son ellos quienes mejor conocen los problemas y necesidades de sus pueblos y ciudades, por lo que le ha instado a que reúna al Consejo Provincial de Alcaldes y Alcaldesas para configurar “unos presupuestos realmente participativos donde los alcaldes y alcaldesas puedan intervenir”.

Crespín también ha pedido al Gobierno provincial del PP que defienda la igualdad entre los municipios y los ciudadanos, y que para ello no se suban las tarifas de agua y basura “que son servicios básicos para todos los vecinos y vecinas, especialmente para los que más dificultades tienen” en los próximos presupuestos.

Por último, la dirigente ha conminado a Salvador Fuentes a “dejar de taparle las vergüenzas a la Junta de Andalucía asumiendo tareas y competencias exclusivas del Gobierno de Moreno Bonilla con recursos de la Diputación que se le detraen a los municipios: ya sabemos que a la Junta de Andalucía se le han visto las costuras, especialmente en sanidad y educación, pero los presupuestos de la Diputación y los recursos de los pueblos de la provincia de Córdoba no están para taparle las vergüenzas y cubrir a Moreno Bonilla”.

Propuestas para el presupuesto

Por su parte, Esteban Morales ha avanzado que las propuestas que el Grupo Socialista planteará para el próximo presupuesto de la Diputación van encaminadas a “medidas que lo hagan realmente municipalista, porque Fuentes ha convertido la Diputación en la institución más antimunicipalista de la historia al preferir trabajar con los colectivos y entidades afines antes que con los ayuntamientos”.

El socialista ha incidido en que Salvador Fuentes “debe leerse bien la ley que recoge que la Diputación ha de trabajar para que los alcaldes y alcaldesas de la provincia tengan más presupuesto para atender las necesidades de sus municipios, y no convertirse en el alcalde de la provincia, como está haciendo, acordando con colectivos y llevando pleno tras pleno convenios nominativos con entidades en función de la simpatía ideológica o el color político del ayuntamiento donde radiquen”.