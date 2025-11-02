Un investigado en Montoro por tráfico de drogas

La Guardia Civil ha investigado en Montoro a un hombre, conocido por sus antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La Guardia Civil dentro de los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el tráfico de drogas, observó en un punto de identificación de personas y vehículos desarrollado por el interior del casco urbano de Montoro, un vehículo ocupado por un joven, conocido por los agentes por sus antecedentes policiales, que les resultó sospechoso, por lo que decidieron pararlo y proceder a su identificación.

Tras parar el vehículo y proceder a su identificación, ante la sospecha de que pudieran transportar algún tipo de droga, los agentes procedieron al registro del vehículo, lo que permitió localizar, 9 dosis de heroína, 3 bolsitas de cocaína, una de un gramo y dos de medio gramo y 100 euros en metálico, que fueron intervenidos.

Por lo expuesto, y tras superar los límites establecidos para ser considerada cantidad de notoria importancia, los agentes procedieron a la investigación de esta persona como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas. Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.