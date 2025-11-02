El Ayuntamiento de Cabra mejora el acceso por la antigua carretera de Lucena

Con el fin de reforzar la seguridad vial y la iluminación del acceso a Cabra por la antigua carretera de Lucena CO-6217, el consistorio ha finalizado la actuación emprendida para mejorar dicha entrada a la ciudad, con la instalación de nuevas luminarias, con un presupuesto de 30.000 euros de los cuales, 20.000 euros han sido financiados por la Diputación de Córdoba para la ejecución de la obra civil y la habilitación de la línea eléctrica de alimentación de las farolas, además de procederse a la reparación del hundimiento de la calzada en calle Tinte, que ha supuesto una inversión adicional de 16.074 euros.

El alcalde Fernando Priego, en una visita cursada a la zona para comprobar el resultado de los trabajos, ha explicado que con estos trabajos, se da respuesta “a una demanda histórica de los vecinos, mejorando notablemente la seguridad vial en una de las entradas más transitadas de nuestra ciudad”.

Priego, tras agradecer la colaboración de la Diputación de Córdoba, explicaba que esta “gran actuación ha permitido dotar de iluminación un tramo que resultaba especialmente peligroso por su falta de visibilidad, reforzando así la seguridad tanto para el tráfico como para los vecinos de esta zona de Cabra”.

Por otro lado, el regidor avanzaba que se van a acometer una serie de nuevos proyectos para mejorar este entorno, tras recordar .que ya en el año 2021 se ejecutó una primera fase de mejora del acerado en la calle Tinte, con una inversión de 50.000 euros, y que próximamente se acometerán dos nuevas actuaciones enmarcadas en el Programa para el Fomento del Empleo Agrario, Pfea, en su convocatoria 2025, como son la segunda fase del acerado de la mencionada calle, con una inversión prevista de 99.267 euros y que ya ha sido aprobada por el Servicio Público de Empleo Estatal, Sepe, y la primera fase de un nuevo acerado en la mencionada carretera de Lucena, presupuestada en 89.443 euros, la cual está pendiente de aprobación definitiva pero que confía en que se resuelva de manera positiva.