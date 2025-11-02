El Ayuntamiento de Baena mejora kilómetros de caminos rurales

El Ayuntamiento de Baena continúa trabajando en el plan de reparación de caminos rurales. En los últimos meses se ha actuado en el camino del Jardón, de las Justas, Salobreja, camino ITV, Alarcones, Cuesta Blanca, Villanueva, de los Cierzos, de Cabra a Baena y Huerta Sequilla, unos 30.000 euros de inversión y 50 kilómetros de caminos. A estos se sumarán los que ya están contratados y pendientes de inicio que son la tercera fase del camino los Alarcones, la Gusadera y de las Cañadas, unos 11 kilómetros más de caminos municipales que en breve se verán ya arreglados, con una inversión de 91.000 euros. Las obras consisten fundamentalmente ejecutar vados, mejorar firmes, drenajes, limpieza, mejora y revestimientos de algunos casos, de cunetas y construcción de escollera donde sea necesario.

Estas intervenciones, muy necesarias y demandadas por los agricultores desde hace años, buscan garantizar la seguridad y facilitar el acceso a numerosas parcelas agrícolas y viviendas, así como optimizar el tránsito de vehículos y maquinaria agrícola que utilizan estas vías a diario. Además, estas intervenciones se complementarán con el trabajo continuo de las brigadas municipales para el mantenimiento de caminos.

La red de caminos del municipio es muy extensa, por lo que queda mucho por hacer y donde llegar, por eso el equipo de gobierno ha hecho una apuesta importante, «no solo en la inversión sino también en la conservación, comenzando por los puntos más críticos, como son los cortes de caminos en algunos casos que impiden el tránsito por ellos, o la falta de intervención en cunetas que puede suponer un problema agravado», según fuentes municipales.

Guardería rural

Por otra parte, el Ayuntamiento ha hecho efectiva la subvención directa de 45.000 euros a la Asociación de Jóvenes Agricultores para contratar el servicio de guardería rural que prestará su servicio en el término municipal de Baena y Albendín. Un trabajo que cubre todas las fincas y sirve de apoyo al equipo Roca, a la Guardia Civil y la Policía Local. La labor de los guardas rurales también sirve de ayuda en casos de accidente o cualquier emergencia porque siempre hay alguien observando el campo de día y de noche.