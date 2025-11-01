Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puente Genil

Intervienen un dispositivo de espionaje en un examen para recuperar puntos del carné de conducir en Puente Genil

La Policía Local fue requerida por los examinadores de la DGT tras detectar un comportamiento sospechoso en uno de los participantes en la prueba

La DGT detectó un intento de fraude en el examen de conducir en Puente Genil.

Virginia Requena

La Policía Local de Puente Genil intervino esta semana en el centro de exámenes de conductores tras ser alertada por los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) de que habían detectado un comportamiento sospechoso en una persona que se examinaba para la recuperación de puntos del carné de conducir.

A la llegada de los agentes, el individuo fue identificado y se le intervinieron varios objetos relacionados con un presunto intento de fraude en la prueba. Entre el material aprehendido se encuentran una cámara oculta, un pinganillo, un conector wifi, así como cableado, batería y otros componentes electrónicos.

Desde la Jefatura de la Policía Local se recuerda que este tipo de conductas constituyen un intento de vulnerar la legalidad.

