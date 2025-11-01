Puente Genil
Intervienen un dispositivo de espionaje en un examen para recuperar puntos del carné de conducir en Puente Genil
La Policía Local fue requerida por los examinadores de la DGT tras detectar un comportamiento sospechoso en uno de los participantes en la prueba
La Policía Local de Puente Genil intervino esta semana en el centro de exámenes de conductores tras ser alertada por los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) de que habían detectado un comportamiento sospechoso en una persona que se examinaba para la recuperación de puntos del carné de conducir.
A la llegada de los agentes, el individuo fue identificado y se le intervinieron varios objetos relacionados con un presunto intento de fraude en la prueba. Entre el material aprehendido se encuentran una cámara oculta, un pinganillo, un conector wifi, así como cableado, batería y otros componentes electrónicos.
Desde la Jefatura de la Policía Local se recuerda que este tipo de conductas constituyen un intento de vulnerar la legalidad.
