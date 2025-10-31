Sucesos
Al menos tres heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
Tras una colisión frontal entre dos vehículos, los ocupantes quedaron atrapados en el interior
Al menos tres personas han resultado heridas de gravedad en la mañana de este viernes en un choque entre dos turismos ocurrido en la N-432, a la altura del término municipal de Espiel.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar en torno a las 10.45 horas, cuando dos vehículos han colisionado frontalmente en la citada vía, concretamente en la zona conocida como Arroyo de las Navas. Rápidamente se ha dado aviso a los bomberos de Peñarroya y Córdoba, ya que al menos tres personas habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos y ha sido necesario excarcelarlas.
Estas tres personas presentan, según los primeros informes, pronóstico grave, por lo que han sido trasladadas en un helicóptero medicalizado del 061 a un centro hospitalario. También se ha enviado a una ambulancia. Al lugar del accidente también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Mantenimiento de Carreteras.
El choque ha obligado a cortar temporalmente la circulación en este tramo de la vía, lo que ha provocado importantes retenciones.
