Al menos tres heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel

Al menos tres personas han resultado heridas de gravedad en la mañana de este viernes en un choque entre dos turismos ocurrido en la N-432, a la altura del término municipal de Espiel.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar en torno a las 10.45 horas, cuando dos vehículos han colisionado frontalmente en la citada vía, concretamente en la zona conocida como Arroyo de las Navas. Rápidamente se ha dado aviso a los bomberos de Peñarroya y Córdoba, ya que al menos tres personas habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos y ha sido necesario excarcelarlas.

Un coche circula por la N-432 en una imagen de archivo. / CHENCHO MARTÍNEZ

Estas tres personas presentan, según los primeros informes, pronóstico grave, por lo que han sido trasladadas en un helicóptero medicalizado del 061 a un centro hospitalario. También se ha enviado a una ambulancia. Al lugar del accidente también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Mantenimiento de Carreteras.

El choque ha obligado a cortar temporalmente la circulación en este tramo de la vía, lo que ha provocado importantes retenciones.