Baena rinde homenaje a las víctimas del franquismo

El Ayuntamiento de Baena ha presentado este viernes el proyecto de recuperación histórica de la antigua cárcel del Partido Judicial, ubicada en el edificio del antiguo colegio de la Plaza Vieja, con la participación del historiador José Manuel Cano; el concejal de Memoria Democrática, David Bazuelo, y la alcaldesa, María Jesús Serrano.

Cano expuso los resultados de la investigación desarrollada en archivos municipales, militares y hemerotecas, así como mediante entrevistas y bibliografía especializada. El estudio ha permitido reconstruir el funcionamiento de la cárcel entre 1931 y 1945, documentar la existencia de un patio específico de mujeres y recuperar historias silenciadas durante décadas, incluyendo casos de jóvenes y ancianos encarcelados sin causa probada.

Bazuelo, por su parte, recordó que el proyecto, iniciado en 2023 pero paralizado posteriormente, se ha retomado gracias a una subvención de la Diputación de Córdoba. El presupuesto total asciende a 5.362 euros, de los cuales 3.700 han sido financiados por la institución provincial y 1.662 por el Ayuntamiento. El trabajo ha incluido estudios documentales, recopilación audiovisual de testimonios, biografías de presos y reconstrucción de hechos a través de prensa de la época. Todo el material ya puede consultarse en la web municipal, en el nuevo Rincón de Memoria de la Plaza Vieja.

Evitar que se repita

La alcaldesa, María Jesús Serrano, destacó la importancia de este acto como homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, subrayando que la memoria democrática "no va contra nadie, sino a favor de la verdad, la justicia y la reparación". En un contexto político marcado por la polarización, insistió en la necesidad de educar y recordar para evitar que hechos similares se repitan. Serrano defendió la importancia de proteger el Estado democrático y de derecho y de conservar las libertades conquistadas.

El acto concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el recién identificado patio de mujeres, recuperando así un espacio histórico hasta ahora desconocido para buena parte de la ciudadanía.