Los Premios Núñez de Prado reconocen a la investigadora Marta Moreno Valencia

Los Premios Andrés Núñez de Prado, unos galardones que cumplen 27 ediciones y se han convertido en una de las citas más reconocidas de la agricultura y ganadería ecológica a nivel nacional e internacional, han recaído este año en Marta Moreno Valencia, investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, por su trayectoria consolidada y su contribución científica al desarrollo de la producción ecológica.

Organizados por la familia Núñez de Prado y Ecovalia, los premios distinguen cada año las aportaciones más relevantes en investigación, desarrollo, comunicación y defensa de la producción ecológica. Los galardones se entregarán el 30 de noviembre, coincidiendo con la celebración más próxima a San Andrés, figura clave en el origen de estos reconocimientos.

Un fallo reñido y un sector cada vez más sólido

El presidente del jurado, Francisco Casero, destacó la consolidación de unos premios que “han creado una cultura de excelencia y compromiso en torno a la producción ecológica”. Subrayó además el alto nivel de las candidaturas presentadas este año.

En la misma línea, Andrés Núñez de Prado, secretario del jurado, agradeció el trabajo del comité evaluador y señaló que la decisión final “ha requerido un intenso debate debido a la calidad de los proyectos”. Celebró asimismo la continuidad de unos premios que enlazan tradición, innovación y futuro.

Por su parte, el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, puso el acento en la evolución de los galardones, que amplían categorías y reflejan “un sector maduro, alineado con los objetivos europeos y con un creciente reconocimiento internacional”.

Premiados 2025

Tras la deliberación, el jurado ha otorgado los siguientes reconocimientos:

Premio Andrés Núñez de Prado a la Investigación en Producción Ecológica: Marta Moreno Valencia, investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, por su trayectoria consolidada y su contribución científica al desarrollo de la producción ecológica.

Premio Francisco Núñez de Prado a la Defensa y Fomento de la Agricultura y Ganadería Ecológica

Categoría Defensa y Fomento: Denominación de Origen Penedés, por su papel pionero y su impacto en la percepción y liderazgo del vino ecológico, convirtiendo el 100% de su producción en ecológica.

Categoría Internacional: Agence Bio (Francia), por su labor institucional, su capacidad de estructuración sectorial y su influencia cultural y económica en el liderazgo europeo de Francia en consumo y producción ecológica.

Categoría Propósito y Comunicación: Sol Natural, por una campaña innovadora que ha conectado con nuevos consumidores, especialmente jóvenes, promoviendo hábitos de consumo ecológico.

Categoría Tradición y Valores de Nuestra Tierra: Onofre Gonyalons y Xisca (Menorca), por su labor en la conservación de saberes agrarios, el relevo generacional y el impulso de una agricultura sostenible vinculada a la identidad local.

Los representantes del jurado coincidieron en que estos premios se han convertido en un espacio donde convergen ciencia, compromiso y visión de futuro. Barrera subrayó que la agricultura ecológica española “vertebra territorio y proyecta una imagen internacional basada en calidad e innovación”, mientras que Casero recordó que Baena es “un enclave simbólico para ensalzar el mundo rural y sus valores”.

La ceremonia de entrega se celebrará el 30 de noviembre a las 12.00 horas en la propia Almazara Santa Lucía.