Los Premios Núñez de Prado reconocen a la investigadora Marta Moreno Valencia

La Denominación de Origen Penedés; Agence Bio (Francia) Sol Natura y Onofre Gonyalons y Xisca también serán premiados

La Almazara Santa Lucía acoge el fallo de los Premios Andrés Núñez de Prado 2025

La Almazara Santa Lucía acoge el fallo de los Premios Andrés Núñez de Prado 2025 / CÓRDOBA

Juan Carlos Roldán

Los Premios Andrés Núñez de Prado, unos galardones que cumplen 27 ediciones y se han convertido en una de las citas más reconocidas de la agricultura y ganadería ecológica a nivel nacional e internacional, han recaído este año en Marta Moreno Valencia, investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, por su trayectoria consolidada y su contribución científica al desarrollo de la producción ecológica.

Organizados por la familia Núñez de Prado y Ecovalia, los premios distinguen cada año las aportaciones más relevantes en investigación, desarrollo, comunicación y defensa de la producción ecológica. Los galardones se entregarán el 30 de noviembre, coincidiendo con la celebración más próxima a San Andrés, figura clave en el origen de estos reconocimientos.

Un fallo reñido y un sector cada vez más sólido

El presidente del jurado, Francisco Casero, destacó la consolidación de unos premios que “han creado una cultura de excelencia y compromiso en torno a la producción ecológica”. Subrayó además el alto nivel de las candidaturas presentadas este año.

En la misma línea, Andrés Núñez de Prado, secretario del jurado, agradeció el trabajo del comité evaluador y señaló que la decisión final “ha requerido un intenso debate debido a la calidad de los proyectos”. Celebró asimismo la continuidad de unos premios que enlazan tradición, innovación y futuro.

Por su parte, el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, puso el acento en la evolución de los galardones, que amplían categorías y reflejan “un sector maduro, alineado con los objetivos europeos y con un creciente reconocimiento internacional”.

Premiados 2025

Tras la deliberación, el jurado ha otorgado los siguientes reconocimientos:

Premio Andrés Núñez de Prado a la Investigación en Producción Ecológica: Marta Moreno Valencia, investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, por su trayectoria consolidada y su contribución científica al desarrollo de la producción ecológica.

Premio Francisco Núñez de Prado a la Defensa y Fomento de la Agricultura y Ganadería Ecológica

Categoría Defensa y Fomento: Denominación de Origen Penedés, por su papel pionero y su impacto en la percepción y liderazgo del vino ecológico, convirtiendo el 100% de su producción en ecológica.

Categoría Internacional: Agence Bio (Francia), por su labor institucional, su capacidad de estructuración sectorial y su influencia cultural y económica en el liderazgo europeo de Francia en consumo y producción ecológica.

Categoría Propósito y Comunicación: Sol Natural, por una campaña innovadora que ha conectado con nuevos consumidores, especialmente jóvenes, promoviendo hábitos de consumo ecológico.

Categoría Tradición y Valores de Nuestra Tierra: Onofre Gonyalons y Xisca (Menorca), por su labor en la conservación de saberes agrarios, el relevo generacional y el impulso de una agricultura sostenible vinculada a la identidad local.

Los representantes del jurado coincidieron en que estos premios se han convertido en un espacio donde convergen ciencia, compromiso y visión de futuro. Barrera subrayó que la agricultura ecológica española “vertebra territorio y proyecta una imagen internacional basada en calidad e innovación”, mientras que Casero recordó que Baena es “un enclave simbólico para ensalzar el mundo rural y sus valores”.

La ceremonia de entrega se celebrará el 30 de noviembre a las 12.00 horas en la propia Almazara Santa Lucía.

