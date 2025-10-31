El PP aprueba en solitario un programa para impulsar el tejido asociativo en Priego

El pleno de la Corporación municipal de Priego, en la sesión de carácter ordinario celebrada en la noche de este jueves, aprobó solo con los votos a favor del PP y el posicionamiento en contra de PSOE e IU la propuesta de los populares en la que se planteaba la puesta en marcha del programa Reinvierte Priego, por la que el 50% del beneficio neto de las empresas municipales recaerá en el tejido asociativo local.

Ana Mérida, edil de Empresas Públicas, fue la encargada de exponer el argumentario de una moción en la que, en síntesis, se plantea que la mitad de los beneficios netos de las empresas públicas (Geiss'96, Aguas de Priego, Servicios Públicos de Priego y el ente que gestionará el turismo y cuyo inicio está previsto para 2026) revierta en las asociaciones de la localidad. La propuesta incluía la creación de un grupo formado por miembros de la comisión de Bienestar Social y los gerentes de cada una de las entidades que aportarán el capital, que será el encargado de baremar, a partir del próximo ejercicio, las propuestas que se presenten por parte de los colectivos que quieran optar a este tipo de ayudas.

Críticas de la oposición

Pese a reconocer que se trataba de "una buena idea", la portavoz de IU-Unidas por Priego y Aldeas, Vanesa Tauste, se mostró muy crítica con la propuesta, indicando que para su formación, y poniendo como ejemplo las mejoras que necesita la residencia de mayores gestionada por Geiss'96, "no vemos viable en este momento quitar ese 50%, por lo que consideramos la propuesta un error".

Mucho más crítico se mostró el portavoz del PSOE, Toni Musachs, que calificaba la propuesta de "vacía, hipócrita y sin ninguna base legal", añadiendo que hablar de repartir el 50% de los beneficios de las empresas públicas "es tomarle el pelo a los prieguenses", por lo que la calificaba como "propaganda pura del equipo de gobierno".

La postura de los grupos de la oposición no la pasó por alto en su intervención el alcalde, Juan Ramón Valdivia, que reconocía que el equipo de gobierno "lo que queríamos es que fuera un acuerdo de Corporación, pero no ha sido posible y PSOE e IU se bajan de una realidad que va a transformar a nuestras asociaciones". Hasta tal extremo Valdivia confiaba en lo acertado de la propuesta que, como vaticinaba, "se va a copiar en otras localidades".

Cribados de cáncer de mama

Junto a este expediente, también destacaba la moción presentada conjuntamente por PSOE e IU y aprobada por unanimidad, gracias al voto del PP, ya que el concejal de Vox no asistió a la sesión, relacionada con los errores detectados en el cribado de cáncer de mama, solicitando entre otros acuerdos el inicio por parte de la Junta de Andalucía de una investigación que esclarezca la causa de los errores cometidos y que con ello se depuren responsabilidades.

El orden del día se completaba con varias modificaciones presupuestarias, la aprobación del expediente de expropiación de los terrenos existentes en el vial del Castillo, con el nuevo informe de tasación en el que se desestiman las alegaciones presentadas por el propietario relacionadas con el precio de los mismos. Igualmente, se aprobó la bonificación del 50% del ICIO para la intervención de restauración que se está llevando a cabo en la ermita de las Angustias al darse las circunstancias culturales, patrimoniales y artísticas que recoge la ordenanza específica.