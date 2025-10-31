Inaugurada en Baena la delegación del Centro Universitario para el Desarrollo del Aceite de Oliva de la UCO

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena ha acogido este viernes la presentación de la delegación del Centro Universitario para el Desarrollo del Aceite de Oliva (Cudao) de la UCO en el municipio, un paso clave para acercar la investigación, la innovación y el conocimiento universitario al territorio oleícola de la comarca.

El presidente de la DO, Javier Alcalá, ha destacado la importancia de este nuevo punto de apoyo para la zona. "Baena se convierte desde hoy en una delegación del Cudao, lo que permitirá canalizar las inquietudes, necesidades y proyectos del sector directamente hacia la Universidad de Córdoba. Es un instrumento muy valioso para el desarrollo económico y social de nuestro territorio".

Promovido por la Universidad de Córdoba, este centro nace con el propósito de poner en conexión la investigación y el sector oleícola, atendiendo siempre a las necesidades reales de los productores y cooperativas. Aunque su sede física está actualmente en Priego de Córdoba, el centro tiene vocación provincial y está concebido como un punto de referencia para las cuatro denominaciones de origen y los grupos de desarrollo rural que conforman el tejido oleícola cordobés.

La directora del centro, María Isabel Trujillo Navas, presente en el acto, ha explicado que el Cudao funcionará como un "flujo bidireccional" entre el mundo universitario y el sector. "La misión del centro es escuchar al territorio y aportar soluciones desde el conocimiento y la investigación. Queremos ir todos en la misma dirección: fortalecer e impulsar nuestro aceite de oliva".

Los retos del sector

Trujillo, investigadora del Departamento de Agronomía de la UCO y con una extensa trayectoria en estudios sobre el olivar, ha destacado la capacidad científica de la universidad, especialmente a través de la Etsiam, como una base sólida para afrontar los retos actuales del sector.

La directora ha explicado que en las primeras reuniones con las distintas denominaciones de origen han detectado preocupaciones compartidas, especialmente en materia de sanidad vegetal, limitaciones en tratamientos y la urgente necesidad de impulsar la formación y el relevo generacional.

El presidente del Consejo Regulador ha subrayado el orgullo que supone para Baena convertirse en una delegación del centro: "Somos una zona de olivares tradicionales, de secano, de laderas. Tener aquí una delegación del Cudao significa contar con un instrumento útil para avanzar y mejorar. Cualquier persona o entidad con una inquietud podrá dirigirse a este nuevo punto de referencia".

El acto concluyó con la inauguración oficial de la delegación y la colocación de la placa identificativa en la sede del Consejo Regulador.

Con esta apertura, Baena se convierte en un nodo estratégico dentro del ecosistema de investigación y transferencia de conocimiento del aceite de oliva en la provincia de Córdoba, reforzando la apuesta por la calidad, la diferenciación y la sostenibilidad del sector oleícola.