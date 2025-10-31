Puente Genil encenderá su alumbrado navideño el próximo 21 de noviembre

Puente Genil se prepara para dar la bienvenida a la Navidad con la inauguración de su tradicional alumbrado navideño el próximo 21 de noviembre, viernes, una cita muy esperada que marcará el inicio de una de las campañas más importantes del año para el municipio tanto en el ámbito económico, turístico y comercial como en el cultural y social.

El concejal delegado de Festejos, Comercio, Mercados, Consumo, Agricultura y Urbanismo, Joaquín Reina, ha destacado que "Puente Genil vuelve a situarse entre las grandes ciudades de España con un alumbrado navideño de primer nivel, que cada año atrae a miles de visitantes y contribuye de forma muy notable a dinamizar nuestra economía local, apoyando especialmente al comercio y la hostelería".

Otra de las calles con iluminación especial de Navidad en Puente Genil en 2024. / A.J. González

Uno de los mejores de España

En este sentido, Reina ha querido agradecer el esfuerzo y compromiso de Ximénez Group, "una empresa que lleva el nombre de Puente Genil por todo el mundo y que hace posible que nuestro pueblo luzca con orgullo uno de los mejores alumbrados de España, a la altura de ciudades como Málaga, Sevilla, Córdoba o Vigo”.

El edil ha adelantado además que el Ayuntamiento está ultimando los flecos de la programación cultural de Navidad 2025, que incluirá actividades para todos los públicos, "desde los más pequeños hasta los mayores, con propuestas que llenarán de vida y ambiente las calles y plazas del municipio".

Tanto la programación como el cartel anunciador de la Navidad se darán a conocer oficialmente en los próximos días.