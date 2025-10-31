El despiece de un cerdo inicia las actividades de la Fiesta de la Matanza de Espejo

El pabellón polideportivo de Espejo ha iniciado este viernes la vigésimo segunda edición de la Fiesta de la Matanza y vigésimo primera cita de la Feria de la Tapa, que espera superar el número de visitas de la pasada edición. En el acto inaugural, el alcalde del municipio, Florentino Santos, hizo mención a este tipo de encuentros gastronómicos, «en los que se pone de manifiesto el potencial de nuestros empresarios, a los que hay ayudar y potenciar». También tuvo unas palabras de reconocimiento al Ayuntamiento de Cañete de las Torres, que este año participa y se hermana con Espejo en esta cita. De hecho, el regidor le hizo entrega de un presente que simboliza un olivo a la concejala de Turismo, Rocío Castillo. La edil cañetera resaltó la relevancia que tienen este tipo de ferias, «en las que se ensalza el auténtico valor de nuestros pueblos».

Despiece del cerdo, ayer durante la Fiesta de la Matanza.

Mientras se celebraba el acto inaugural, el carnicero Carlos Yépez procedía al despiece de un cerdo abierto en canal ante la mirada atenta de decenas de visitantes a los que les explicaba cuál era cada parte del cuerpo del animal que luego se puede comprar y degustar, siendo Espejo uno de los municipios que más tradición tienen en este sector en la zona del Guadajoz y la Campiña.

Las autoridades y lugareños también pasearon por los diferentes estands institucionales y empresariales, que usan el ala derecha del pabellón.

El acto inaugural estuvo conducido por José María Gracia, miembro de la cofradía del Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Amargura, que participa también junto al Ayuntamiento.