Cuenta atrás en Villanueva de Córdoba para la Feria del Jamón de Los Pedroches

Cuenta atrás para la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de la DOP Los Pedroches, que se celebrará en Villanueva de Córdoba del 6 al 9 de noviembre, conmemorando además este año su 25.ª edición.

Este viernes el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, acompañado de varios miembros del equipo de gobierno, ha visitado las carpas y todos los trabajos que se están realizando en lo que será la zona expositiva de la feria, junto al pabellón municipal.

En estas carpas estará la exposición y estands de las empresas, los puntos de venta de jamón, acogerán los concursos al mejor jamón y el nacional y comarcal de cortadores y hasta el concierto de Isabel Aaiún previsto para la noche del viernes día 7.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha acogido también la reunión de coordinación del Plan de Seguridad para la feria, que ha estado encabezada por el alcalde.

Reunión del Plan de Seguridad para la feria del Jamón celebrada en el Ayuntamiento de Villanueva del Córdoba. / A.M.C.

Han participado todos los agentes implicados en la seguridad con la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, la empresa de seguridad, los concejales Noel Blázquez y Pedro Gómez, junto con Ramón Cano, arquitecto que ha diseñado el plan de seguridad.

Autobús gratuito desde el AVE

Además, el Ayuntamiento ha informado que dotará de un servicio gratuito de autobús para trasladar a visitantes desde la estación de tren en llegadas desde Madrid y Córdoba, hasta la parada de autobuses de Villanueva de Córdoba, en la plaza Manuel Aulló, incluyendo servicios de regreso al tren.

La Feria del Jamón 100% Ibérico de Bellota DOP Los Pedroches incluirá la apertura de la zona de degustación popular desde el viernes 7 al domingo 9 y desde el jueves 6 también se abrirá la actividad del Túnel del Jamón.