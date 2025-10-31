El Ayuntamiento de Puente Genil restituye el suministro de agua a Los Arenales tras limpiar el depósito

El suministro de agua en la aldea de Los Arenales, en Puente Genil, ha quedado restablecido, después de que el pasado martes se interrumpiera el servicio debido a un problema detectado en la calidad del agua, que presentaba un fuerte olor a amonio y un color azul. Según ha informado este viernes el alcalde, Sergio Velasco, la incidencia se originó por la concentración de restos orgánicos en el depósito de abastecimiento procedentes de aves —concretamente gorriones— que habían contaminado el agua almacenada.

La detección del problema se produjo tras observarse que el agua presentaba una tonalidad azulada en una de las viviendas de la pedanía. De inmediato, técnicos de Aguas de Córdoba (Emproacsa) y de la empresa municipal Egemasa realizaron las pertinentes analíticas, confirmando la presencia de elementos orgánicos que desaconsejaban su uso.

Aspecto que presentaba el agua contaminada. / V. Requena

Con el objetivo de garantizar la seguridad y la salubridad del suministro, el Ayuntamiento ordenó el vaciado y limpieza integral del depósito, cuya agua procede de un pozo, además de la desinfección completa de la instalación antes de proceder a su llenado y posterior restitución del servicio.

No es potable

"Esta agua no es ni ha sido nunca apta para el consumo humano. Los vecinos la han venido utilizando para la higiene personal y la limpieza doméstica, y podrán seguir haciéndolo con normalidad", aclaró el regidor pontanés.

Velasco destacó también que, aunque el problema se ha resuelto y el servicio funciona con normalidad, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de dotar de agua potable a Los Arenales, una demanda histórica de los vecinos de esta pedanía.

"Estamos trabajando para que la conexión con la red general de abastecimiento que suministra al casco urbano de Puente Genil sea una realidad cuanto antes. Nuestro objetivo es que este proyecto pueda ejecutarse preferentemente en el año 2026", subrayó el alcalde.

Con esta actuación, el Consistorio busca garantizar un suministro de agua estable, seguro y de calidad, eliminando definitivamente la dependencia de depósitos locales y reduciendo los riesgos de contaminación derivados de factores externos.