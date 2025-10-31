El Ayuntamiento de Bujalance recepciona la obra del camino rural Los Almendros

La alcaldesa de Bujalance, Elena Alba, ha recepcionado este viernes de manos del delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta, las obras realizadas en el ramal del camino rural Los Almendros que va del camino Palomuerto al camino Peujar.

Se ha actuado en una longitud de 625 metros del camino, con una rodadura de hormigón de cinco metros y medio, mejorando también los badenes y los pasos de arroyos para evitar que las lluvias dañen el camino y las tierras anexas. En él se han invertido 125.000 euros financiados con fondos europeos Feader al cien por cien, dentro del Plan Itínere Rural de la Junta de Andalucía.

El objetivo del plan es mejorar y desarrollar las infraestructuras necesarias para facilitar el acceso a las zonas rurales y a las superficies agrarias, mejorando aquellos municipios con limitaciones específicas.

Acceso a explotaciones agrícolas

Elena Alba ha agradecido a la Junta de Andalucía el esfuerzo de contribuir al bienestar de los agricultores, al mejorar los caminos que facilitan el acceso a las explotaciones agrícolas, principales recursos económicos de Bujalance.

Por su parte, Francisco Acosta señaló que "hoy es un día satisfactorio para la Junta de Andalucía, por poder ayudar y seguir cumpliendo el compromiso del gobierno de Juanma Moreno con las zonas rurales y la mejora de sus caminos, vitales para la explotaciones agrícolas". Para el delegado, "es una fuerte apuesta de actuación en 146 caminos, con una inversión en esta legislatura de 23,5 millones de euros en la mejora de infraestructuras agrícolas. En la provincia se está interviniendo en 25 caminos, uno de los cuales es este de Los Almendros. Y para el año que viene, con un nuevo plan continuaremos con esta labor", dijo.