Villanueva del Rey se viste de tradición para su Fiesta de la Trasiega

El municipio cordobés de Villanueva del Rey se prepara para acoger su Fiesta de la Trasiega, propuesta que celebrará su 11ª edición los días 8 y 9 de noviembre y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura y sus Programas Singulares.

Según el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, “nos encontramos ante una iniciativa que nos invita, un año más, a vestirnos de tradición y alegría, al mismo tiempo que ponemos en valor una fiesta que durante mucho tiempo constituyó un referente social, modo de vida y de riqueza de esta localidad”.

Duque ha hecho referencia a la importancia del cultivo de la vid en Villanueva del Rey, “cepas que siguen manteniendo los vecinos como una tradición familiar y que hicieron que en el siglo XIII la localidad fuera conocida como Villanueva de las Viñas”.

Reinventando la tradición

“Hoy presentamos una actividad de este municipio del Guadiato, una localidad que ha conseguido reinventarse y servirse de la tradición para generar riqueza y hacerse visible en nuestra provincia”, ha añadido Duque.

El responsable de Cultura de la Diputación ha insistido en que “la Fiesta de la Trasiega es un recurso turístico que genera dinamismo y desarrollo económico y lo hace en torno a un elemento como es el vino de pitarra, recurso intrínseco de nuestra historia”.

Presentación de la Fiesta de la Trasiega de Villanueva del Rey. / CÓRDOBA

Por su parte, el alcalde de Villanueva del Rey, Javier Murillo, ha afirmado que “esta cita nos llena de orgullo y representa lo mejor de nuestra identidad como pueblo, algo que sin el apoyo permanente de la institución provincial no sería posible”.

Raíces de la localidad

Murillo ha destacado que “la Trasiega es una declaración hacia nuestras raíces, representando el vino de pitarra el esfuerzo de nuestros antecesores en el arte de trasegar el vino entre pitarras y barricas”.

“Cada año que celebramos esta Fiesta de la Trasiega se convierte en un símbolo de renovación de los que somos, pero también de lo que fuimos y de lo que queremos seguir siendo como pueblo”, ha concluido Murillo.

Finalmente, la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Villanueva del Rey, Bárbara Rico, ha insistido en que “el vino de pitarra es una de las joyas más auténticas de nuestra comarca y en torno a él gira una de las citas culturales más esperadas del Guadiato, habiéndose convertido en un dinamizador de la economía local y comarcal”.

En cuanto al programa de actividades, se prevé la celebración de una exhibición de la vendimia llevada a cabo por vecinos y vecinas de la localidad que irán narrando esta antigua labor de la Trasiega. Además, se contemplan degustaciones de jamón y queso, así como el tradicional concurso del Vino de Pitarra. Todo ello amenizado por actuaciones musicales y propuestas dirigidas al público infantil.