La segunda edición de la asesoría juvenil de Lucena personalizará la atención

La segunda edición del programa Abiertamente, basado en una asesoría juvenil a través de la orientación psicológica individual y talleres grupales, pretende brindar una atención con mayor especialización y discernir las inquietudes y necesidades de cada participante. Instaurado hace un año por el área municipal de Juventud del Ayuntamiento de Lucena, aborda temáticas como la autoestima, la ansiedad, las relaciones afectivo-sexuales, adicciones y hábitos saludables.

Una psicóloga sanitaria, Almudena López, coordina las sesiones presenciales en la Casa de la Juventud los lunes y viernes de 16.30 a 18.30 horas. El Consistorio, simultáneamente, activa otros canales digitales.

Esta acción se encuadra en una política "transversal", expuso la concejala del área, Miriam Ortiz, con la finalidad de "escuchar" las pretensiones y carencias de los jóvenes y adolescentes, de 12 a 29 años, procurando atajar conductas negativas crónicas como el acoso escolar, afrontado desde las áreas de Seguridad Ciudadana, Familias, Educación o Servicios Sociales. En este sentido, la edil popular incidió en la importancia de "ofrecer espacios" que contribuyan a "cuidar la salud mental" y reforzar la prevención.

Al mismo tiempo, en el último trimestre del año, Juventud organiza un repertorio de 15 actividades, resaltando talleres y charlas, un curso homologado de monitor de ocio y tiempo libre, una jornada sobre movilidad europea y distintas propuestas culturales y de ocio durante el período navideño.