Piden que se garanticen los derechos fundamentales del cordobés y el granadino encarcelados en Guinea

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha reclamado la "máxima implicación" del Ejecutivo español para asegurar el respeto a los derechos humanos, la vida y la dignidad de los dos andaluces encarcelados desde enero en Guinea Ecuatorial por un supuesto caso de corrupción, el granadino David Rodríguez y el cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo Javier Marañón.

Manuel Martín ha mostrado su solidaridad con las familias y ha exigido "responsabilidad" al Gobierno y a las instituciones "que tienen la obligación moral y legal" de defender a estos ciudadanos así como "un compromiso universal con los derechos humanos".

Martín ha mostrado "todo su compromiso y disposición" ante la petición urgente de amparo realizada por el hermano del granadino David Rodríguez; y ha asegurado su "máxima implicación con esta causa" que, según ha advertido, requiere "acciones urgentes, la intercesión del Gobierno español con todos los recursos disponibles y acelerar todas las medidas diplomáticas que sean posibles".

"Estamos con los detenidos, con sus familias, amigos y allegados; nuestro corazón y apoyo están con los seres queridos de David Rodríguez y Javier Marañón, que sufren esta pesadilla día a día", ha afirmado el defensor, que también ha instado a toda la ciudadanía a mostrar su solidaridad pues "no podemos permitir que dos españoles sigan sufriendo en condiciones inhumanas en una prisión conocida por sus duras condiciones".

Diez meses detenidos

El defensor ha comentado que "desde antes de que el caso llegara oficialmente a la oficina", su departamento tiene "la vista en esta realidad en tanto que llevan detenidos diez meses, un tiempo excesivo en el que no parece haya habido demasiados avances", según le expuso el hermano de David Rodríguez en su escrito de petición de amparo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación informó a principios de semana de que está realizando gestiones "al más alto nivel" con el Gobierno de Guinea Ecuatorial para garantizar que se respetan los Derechos Humanos de los dos ciudadanos españoles.

Ello, después de que el pasado fin de semana las familias de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, que se encuentran encarcelados en la prisión de Black Beach, denunciaron que "la situación es extrema: aislamiento total, ausencia de visitas y atención médica, pérdida grave de peso, y riesgo de muerte para ambos".