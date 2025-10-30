Mundamortis ofrece hasta el domingo un ciclo único dedicado al patrimonio funerario de Monturque

Monturque ha abierto un año más las puertas de su tradición y su esencia con motivo de las 17ª Jornadas Culturales y Gastronómicas Mundamortis, un ciclo único en España dedicado al patrimonio funerario y la cultura de la muerte que ofrecerá actividades hasta el próximo domingo, 2 de noviembre.

El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido este jueves la inauguración, presidida por el alcalde, Antonio Castro, en un acto en el que posteriormente se ha descubierto un azulejo conmemorativo del primer Premio Nacional en la categoría de Mejor Actividad de Puertas Abiertas en la novena edición de los Premios de Cementerios de España, otorgado por la empresa Enalta. Este reconocimiento, que protagoniza también el cartel de esta edición, consolida Mundamortis como referente nacional en la difusión y promoción del patrimonio funerario.

Acto institucional de inauguración de Mundamortis en el Ayuntamiento de Monturque. / CÓRDOBA

Durante su intervención, el alcalde ha recordado que este reconocimiento nacional "es fruto del trabajo de más de tres lustros en torno a un proyecto turístico, cultural y de difusión del patrimonio local", añadiendo que "acciones como esta nos posicionan como un referente en el turismo de cementerios en España, algo que nos enorgullece puesto que, pese a ser un pueblo pequeño en dimensiones, somos capaces de hacer grandes cosas".

Turismo

Antonio Castro ha definido estas jornadas como "un escaparate a través del que Monturque muestra su cultura, tradiciones y patrimonio a todo aquel que quiera compartirlo con nosotros y conocernos en esencia, tal y como somos". Asimismo, ha subrayado que "la localidad está preparada para recibir a los centenares de personas que nos visitarán desde toda España atraídas por el interés que despierta la cultura funeraria y, por supuesto, también por aquellos que ya han conocido esta programación y, año tras año, regresan para vivirla de nuevo".

Por último, el primer edil ha querido "agradecer la colaboración de otras administraciones y de todo el tejido asociativo local para que estas jornadas, un año más, sean posibles".

Taller de elaboración de faroles de melón. / CÓRDOBA

Actividades previas

Mundamortis 2025 arrancó este miércoles con actividades previas como el taller infantil Cementerio para los Sentidos, dirigido al alumnado del CEIP Torre del Castillo, y las conferencias Monturque y la Munda Romana y Monturque, un lugar llamado Munda, que acercaron al público a la historia y el legado arqueológico de la localidad.

El programa continuará durante los próximos días con citas culturales y turísticas de gran atractivo. Este viernes tendrá lugar la conferencia Misterios de la provincia de Córdoba, a cargo de Enrique Romero, y el concierto a la luz de las velas In Aeternum, con violín y piano, en el mirador de Los Paseíllos.

Recreación histórica en la plaza

El sábado, festividad de Todos los Santos, vendrá cargado de actividades como la conferencia Enigmas y tradiciones funerarias, la visita De camposanto a yacimiento arqueológico, el recital Música y poesía en diálogo con la historia de Monturque, y la misa y posterior procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, recientemente restaurado, finalizando con la recreación histórica Funus. Morir en la antigua Roma en la Plaza de la Constitución.

Las jornadas culminarán el domingo con un nuevo pase del Pasaje de la Historia, el Concurso Provincial de Gachas y la presentación del libro Desde las cuatro esquinas. Historias de la Biomba, del autor local Eustasio Moreno Rodríguez.

Durante todo el fin de semana, la casa de hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno permanecerá abierta al público con una exposición cofrade y un espacio de convivencia para toda la ciudadanía y visitantes.