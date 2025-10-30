La Junta asume la demanda de Palma del Río y presupuesta la pasarela ciclopeatonal de la A-431

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha informado este jueves sobre el presupuesto que ha presentado la Junta de Andalucía para 2026, que contempla la construcción de la pasarela ciclopeatonal sobre la carretera A-431. Esta pasarela "es una demanda histórica de la ciudadanía palmeña" a la que los presupuestos de la Junta destinan 913.119,92 euros.

La nueva infraestructura conectará el núcleo urbano de Palma del Río con las urbanizaciones de El Baldío y El Acebuchal dando respuesta a los más de 450 vecinos que residen en estos lugares. También será una importante conexión con el parque periurbano Los Cabezos, una muestra del bosque mediterráneo en 15 hectáreas de extensión donde existen espacios recreativos para familias y colectivos. Ofrecerá una conexión para peatones y ciclistas con una pasarela sobreelevada sobre la carretera, un elemento necesario para llegar a esta zona de la ciudad donde actualmente solo se puede acceder por la carretera y que no presenta las medidas de seguridad oportunas. Esta infraestructura ofrecerá seguridad a los vecinos de estas urbanizaciones que se multiplican por dos en periodos de verano.

La alcaldesa ha destacado este jueves que están "contentos" porque esta pasarela "ha sido una reivindicación histórica que durante años ha sido planteada en mociones y en programas electorales". El PP lo llevó en su programa electoral por primera vez en 2007, como ha recordado Esteo. "Hoy hablamos de una realidad que está consignada con nombre y apellidos en los presupuestos autonómicos", ha afirmado la alcaldesa.

Antonio Martín y Matilde Esteo informan sobre la pasarela de la carretera A-431. / J. Muñoz

Incluir esta pasarela en los presupuestos autonómicos "no es fruto de la casualidad", indica la primera edil, sino que "es fruto del trabajo, de la constancia y de la gestión" de su equipo de gobierno y la coordinación con la Junta de Andalucía. "Han sido muchísimas las gestiones que se han realizado", asegura la regidora palmeña, que también ha recordado que hubo "una reunión muy importante en la Consejería de Fomento" sobre esta ciclopasarela.

Reivindicación vecinal

En la convocatoria de prensa también ha estado presente Antonio Martín, portavoz del gobierno municipal, que ha recordado que ya se habló de esta pasarela hace 14 años como una reivindicación vecinal. Martín ha destacado que "desde que entró este equipo de gobierno se ha puesto manos a la obra en muchísimos proyectos y este era uno de los principales, donde la alcaldesa ha puesto especial empeño". Para el portavoz, noticias como esta dan "fuerza y ganas para seguir trabajando por y para los palmeños día a día" y ha dado la enhorabuena a todos los vecinos y vecinas de la localidad por conseguir este hito.

Además de esta pasarela ciclopeatonal, la alcaldesa ha recordado que otra infraestructura que se va a ver materializada es la carretera de Calonge, que asumirá su titularidad y mantenimiento la Diputación de Córdoba. Por otra parte, la Junta de Andalucía anunció que acometerá diferentes actuaciones para mejorar 25 kilómetros de la carretera A-431 entre Córdoba, Palma del Río, Almodóvar del Río y Hornachuelos.