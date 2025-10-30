Ingresan en prisión los tres detenidos por tráfico de drogas en Peñarroya-Pueblonuevo

Los tres detenidos en Peñarroya-Pueblonuevo como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro de organización criminal y dos de defraudación de fluido eléctrico -ya que dos de las viviendas intervenidas mantenían un enganche ilegal a la red eléctrica- han ingresado en prisión por decisión de la autoridad judicial competente. La operación, organizada el pasado 9 de octubre, se saldó con la intervención de casi 800 gramos de droga: más de 300 gramos de cocaína, así como 335 gramos de hachís, unos 125 gramos de marihuana.

Según explica el instituto armado en una nota de prensa, la actuación se enmarca en los servicios que viene desarrollando en la provincia contra el cultivo, elaboración y tráfico de drogas. Las pesquisas, coordinadas por el puesto de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo, permitieron comprobar la existencia de un punto de venta de drogas establecido en la localidad, "a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas".

Ante estas sospechas, los guardias civiles procedieron al registro de tres inmuebles, "en los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas". Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de tres personas, al desmantelamiento de un punto de venta de drogas muy activo, establecido en dicha localidad, y a la intervención de más de 300 gramos de cocaína, así como 335 gramos de hachís, unos 125 gramos de marihuana, dinero, básculas de precisión, varias armas blancas de grandes dimensiones, dinero y demás utensilios relacionados con la venta de sustancias estupefacientes.

En la fase de explotación de la operación, han intervenido efectivos de la Unidad de Seguridad de Comandancia de Córdoba, y personal de seguridad ciudadana de la Compañía de Peñarroya-Pueblonuevo. Asimismo, se ha contado con el apoyo de la Policía Local de Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco.

Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, que ha acordado el ingreso en prisión de los tres arrestados.