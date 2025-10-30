Cofradías
La hermandad del Resucitado de Montilla convoca una reunión para decidir sobre su continuidad
Se han sucedido dos procesos electorales sin que se hayan presentado candidaturas
La Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz de Montilla ha convocado a todos sus hermanos a una reunión que tendrá lugar este viernes en la basílica de San Juan de Ávila.
El encuentro, impulsado por el consiliario, Fernando Suárez, llega en un momento decisivo para la cofradía, tras dos procesos electorales sin que se hayan presentado candidaturas para formar una junta de gobierno.
Una gestora
El sacerdote recuerda que si no se logra una solución viable, la hermandad se vería obligada a constituir una gestora que limitaría la actividad a lo estrictamente esencial hasta la elección de una nueva dirección.
Por ello, defiende la necesidad de «escuchar propuestas» y buscar caminos que garanticen la continuidad de la cofradía.
