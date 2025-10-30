Expertos de toda España analizan en Cabra la importancia del Camino Mozárabe como recurso turístico y motor de desarrollo

El Teatro El Jardinito de Cabra acoge este jueves el cuarto congreso nacional sobre el Camino Mozárabe de Santiago, en el que participan más de 120 expertos procedentes de toda España. Esta es la primera vez que el encuentro sale de la capital cordobesa y su objetivo es impulsar esta ruta como recurso turístico experiencial de primer orden a nivel andaluz y ser un lugar de encuentro para expertos, representantes institucionales, técnicos y agentes vinculados al ámbito turístico, cultural y patrimonial. El congreso lo organiza la Asociación de Municipios del Camino Mozárabe con la colaboración del Ayuntamiento egabrense, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico -Iprodeco- de la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía.

La cita, bajo el lema Camino y Patrimonio, aborda en esta edición aspectos relacionados con la conservación, la sostenibilidad y la puesta en valor del legado material e inmaterial del Camino de Santiago, su paisaje y biodiversidad, así como su papel como motor de desarrollo territorial. La elección de Cabra como sede este año obedece a "su ubicación estratégica dentro del trazado de esta ruta jacobea y por la proyección turística que nuestra ciudad está adquiriendo en los últimos años", apuntaba el alcalde, Fernando Priego, en la apertura junto al delegado territorial de Turismo, Eduardo Lucena; la delegada de Juventud, Transformación Digital y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil; el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Juan Guerrero; y la presidenta de la Asociación de Municipios del Camino Mozárabe, Gema González.

Participantes en la inauguración del congreso sobre el Camino Mozárabe de Santiago, en Cabra. / Moreno

El regidor, tras destacar la importancia del Camino Mozárabe y de la Vía Verde de la Subbética como grandes recursos turísticos que permiten generar oportunidades de desarrollo económico, social y patrimonial, subrayaba de igual forma que la celebración de este congreso en Cabra "demuestra la capacidad de nuestra ciudad para acoger encuentros de alto nivel, posicionándonos como referente en el turismo cultural, natural y de interior".

Fuerte inversión municipal

Priego recordó que el Consistorio viene realizando un importante esfuerzo inversor en todo el eje que marca la Vía Verde y el paraje de la Fuente del Río, "donde se han materializado proyectos como el nuevo Albergue para Peregrinos en la antigua Estación, el Centro Cicloturista, el Área de Autocaravanas, así como espacios de deporte y ocio activo como el rocódromo y el parque de calistenia".

La jornada se abrió con una ponencia a cargo de Ildefonso de la Campa Montenegro, director de la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia, máximo responsable del Camino de Santiago en España, y prosiguió con la presentación del audiovisual El Camino Mozárabe con sus sabores, elaborado por el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, y la apertura de la exposición sobre el Camino Mozárabe que permanecerá instalada en el hall de El Jardinito y que, posteriormente, pasará a formar parte del futuro Centro Cicloturista de la Vía Verde ubicado en el entorno de la antigua estación ferroviaria egabrense.

Tres bloques

En su transcurso, se abordaba la puesta en valor del recurso como elemento generador de actividad económica mediante su aprovechamiento turístico de manera sostenible, a través de tres bloques temáticos. El primero de ellos, centrado en el patrimonio cultural del camino, un bloque que permitirá abordar la riqueza histórica y patrimonial vinculada a la ruta desde el punto de vista del patrimonio edificado, los yacimientos arqueológicos, los bienes etnográficos y las tradiciones vinculadas a ella.

El segundo de los bloques, vinculado al patrimonio natural, tratando aspectos relacionados con el paisaje cultural y natural, prestando especial atención a su biodiversidad, a los ecosistemas por los que discurre y al reto de compatibilizar la creciente afluencia de peregrinos con la conservación ambiental.

Finalmente, el último bloque analiza cómo el Camino Mozárabe puede contribuir al desarrollo local de los municipios por los que transcurre, analizando iniciativas de valoración turística, emprendimiento rural, innovación social y cooperación institucional.