La Diputación de Córdoba destina 500.000 euros a mejorar el drenaje de una calle de Fernán Núñez afectada por las borrascas de marzo

La Diputación de Córdoba concederá al Ayuntamiento de Fernán Núñez una subvención excepcional, por importe de 500.000 euros, para financiar la reparación de los daños que se ocasionaron en la calle Arenal por el tren de borrascas que tuvo lugar el pasado mes de marzo, que afectó gravemente a la red de drenaje de dicha vía.

Esta aportación, que ha sido aprobada en la última Junta de Gobierno de la institución provincial, “está motivada en la existencia de un interés general y en la necesidad de contar con infraestructuras de calidad que redunden en el bienestar de la comunidad. También en la importancia de mantener un presupuesto municipal equilibrado y evitar que el Ayuntamiento de la localidad tenga que soportar unos costes añadidos”.

Resolución de emergencias

Así lo ha explicado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien ha señalado que “apostamos por todo aquello que tenga que ver con el desarrollo económico y social de nuestros municipios y con la resolución de emergencias que puedan sufrir las infraestructuras rurales de la provincia”.

Víctor Castro

En cuanto a la actuación, tiene como objetivo principal la mejora del drenaje de la calle Arenal para evitar situaciones como las que tuvieron lugar en marzo del año pasado, cuando la insuficiente capacidad hidráulica de la red provocó importantes daños en la infraestructura y su cierre al tráfico.

Actualmente por la calle Arenal discurre un colector de 1.200 mm que conduce las aguas recogidas por los colectores de la calle Pintor Velázquez, los cuales canalizan las aguas de escorrentía captadas en la avenida Juan Carlos I, las acometidas domiciliarias y las pluviales. Paralelo a este tubo de 1.200 mm, el Ayuntamiento ejecutó un segundo colector de refuerzo de 500 mm al que conectan acometidas domiciliarias e imbornales.

Insuficiente capacidad hidráulica

La intervención está motivada por la insuficiente capacidad hidráulica del tubo de 1.200 mm, las reducidas dimensiones y la configuración de los pozos de registro, así como la elevada pendiente de la conducción actual, que da lugar a velocidades excesivas y justifican el deficiente funcionamiento hidráulico de la instalación. Con la actuación se procederá a la reforma íntegra de la calle, adoptándose una nueva configuración tras la implantación de nuevas redes de servicios urbanos y la ejecución de nuevos firmes y pavimentos, también deteriorados por las escorrentías.

El dimensionamiento de la red de drenaje, principal motivo de la actuación, se ha realizado en base a los datos de campo, la inspección por cámara facilitada por Emproacsa y los proyectos ya existentes en el municipio. El resultado es un nuevo diseño constituido por un marco rectangular de hormigón armado en la totalidad de la calle resultado del estudio hidrológico e hidráulico de los caudales.

El coste total de la obra asciende a 935.000 euros, de los cuales 500.000 son aportados por la Diputación a través de la subvención excepcional aprobada, 165.327 euros se enmarcan en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos, también de la institución provincial, y cerca de 270.000 euros serán aportados por el Ayuntamiento de Fernán Núñez.