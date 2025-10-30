El Ayuntamiento de Puente Genil reorienta 781.000 euros para activar varias inversiones inmediatas

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil abordará este jueves una modificación presupuestaria por valor de 781.467 euros con la que el equipo de gobierno pretende activar inversiones inmediatas y ejecutar proyectos que considera prioritarios. Así lo ha dado a conocer el alcalde, Sergio Velasco, quien ha explicado que de esta forma se utilizarán créditos disponibles de partidas no iniciadas o de proyectos antiguos sin previsión de ejecución a corto plazo.

"Vamos a priorizar la licitación inmediata de proyectos útiles, necesarios y con capacidad para mejorar la vida de los vecinos. Cada euro disponible debe ponerse al servicio de los pontanenses", ha subrayado el alcalde, quien ha defendido esta medida como "una forma responsable y moderna de gobernar: ágil, eficiente y enfocada en resultados".

La modificación presupuestaria permitirá financiar distintas actuaciones en materia de eficiencia energética, movilidad, deporte y mejora de los servicios públicos, entre las que destaca la instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios municipales (3.000 euros). Esta aportación municipal completará una subvención de la Agencia Provincial de la Energía, alcanzando una inversión total de 13.000 euros destinada a reducir el consumo eléctrico en instalaciones municipales.

Reabrir el parking del Romeral

También se acometerá la climatización del parvulario del CEIP José M.ª Pemán Los Pinos (55.000 euros), una atuación "prioritaria que mejorará la climatización del centro educativo", y se adecuará y pondrá en funcionamiento el parking del Romeral (102.000 euros) reactivando el uso público y el sistema de rotación. Asimismo, se destinarán 50.000 euros al proyecto de cámaras de videovigilancia urbana, que contará con una inversión total de 165.000 euros para reforzar la seguridad vial y la gestión del tráfico en la ciudad.

Por otra parte, 15.000 euros serán para la aportación complementaria a una subvención para renovar la flota de vehículos de servicios generales, y 30.000 euros irán para la instalación de nuevos acumuladores térmicos en la piscina cubierta.

También se reservarán 66.500 euros para un convenio con el Club Balonmano Ángel Ximénez, que instalará pantallas led perimetrales. Finalmente, se hará una trasnferencia a Egemasa por valor de casi 460.000 euros para la compra de un camión de recogida de basura de carga lateral y nuevos contenedores, ambos licitados ya y pendientes únicamente de disponibilidad presupuestaria.