Pleno
El Ayuntamiento de Pozoblanco financiará la informatización del aula de exámenes de la DGT
Prorroga un año más el contrato de la ayuda a domicilio y revisa al alza el precio de la hora
El Pleno del Ayuntamiento de Pozoblanco ha aprobado una modificación de crédito por valor de 425.000 euros, de los cuales 60.000 euros irán destinados a la creación de un aula informatizada para los exámenes teóricos de la Dirección General de Tráfico (DGT), manteniendo así a Pozoblanco como única sede oficial de la DGT en la zona norte de la provincia. La modificación de crédito contó con el voto a favor del equipo de gobierno (PP) y el concejal no adscrito, Gerardo Arévalo, mientras que PSOE e IU votaron en contra y solicitaron una "mejor planificación" presupuestaria a los gestores municipales.
El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, explicó que esta inversión forma parte del compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los servicios públicos y la apuesta por mantener en el municipio recursos fundamentales que eviten desplazamientos a la ciudadanía y generen actividad económica local.
Sí hubo unanimidad en la aprobación de la segunda prórroga del contrato de servicio a ayuda a domicilio y, además, se hizo una revisión del precio por hora que no podrá ser inferior a los 16,63 euros. La sesión plenaria también se saldó con la aprobación de mociones sobre los cribados del cáncer de mama, la potencia eléctrica de la zona norte de Córdoba o la actualización del callejero fiscal de Pozoblanco.
Homenaje a una voluntaria
Antes del inicio de la sesión, la Corporación municipal rindió un emotivo homenaje a Inmaculada Molina con motivo de sus 25 años de servicio en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pozoblanco. En el acto, que contó con la presencia de su familia y de compañeros llegados de distintos puntos de la provincia, el alcalde entregó a la homenajeada de la Medalla al Mérito Honorífica y a la Constancia en la categoría de oro, otorgada por Protección Civil de España.
El regidor destacó "la vocación, el compromiso y la entrega ejemplar de Inmaculada durante todos estos años, siempre al servicio de Pozoblanco y de sus vecinos", y agradeció su labor "como referente de solidaridad y dedicación en el ámbito de la protección ciudadana".
