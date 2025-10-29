Una tromba de agua inunda dos calles en el centro de Priego

Una tromba de agua ha descargado en el núcleo urbano de Priego sobre las 17.30 horas con una gran intensidad, provocando que los imbornales de varias calles del centro se colapsaran, lo que ha dado lugar a embolsamientos de agua y anegaciones. Así ha ocurrido en las calles Lozano Sidro y San Marcos, donde el agua ha llegado a entrar en alguno de los establecimientos de dichas vías.

Según ha indicado fuentes del Ayuntamiento, a excepción de dichos embolsamientos, que no han impedido que el tráfico siga circulando, no se ha registrado otros incidentes dignos de mención en la localidad y sus aldeas.

Desde mediodía de este miércoles se han contabilizado en el casco urbano de Priego 22 litros por metro cuadrado, según los medidores privados, si bien en la estación de la Aemet en el municipio el registro indica que desde la pasada medianoche se han acumulado 14,2, la mayor parte caídos en apenas una hora.