Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras

La jornada de este miércoles, en la que toda la provincia estuvo bajo avisos amarillo y naranja debido al riesgo de fuertes lluvias y vientos, transcurrió con relativa normalidad hasta la tarde, cuando varias trombas de agua descargaron con fuerza en municipios de la Subbética y la Campiña Sur dejando un recuento de 35 incidencias, según el 112, calles anegadas y varias carreteras cortadas.

La borrasca que azotó con fuerza por la mañana a Huelva y Sevilla dejó registros acumulados en Córdoba de casi 100 litros. Fue el caso de Fuente Obejuna y Sierra Boyera, donde el Sistema Automático de Información Hidrológica (Saih) del Guadalquivir anotó en esos puntos de control 95,4 y 91 litros; La Carlota, con 78,7 mm, o La Rambla, donde el registro de la Aemet en la estación meteorológica al cierre de esta edición marcaba 71 mm.

En Lucena eran en torno a las cinco de la tarde cuando una breve e impetuosa tormenta generó bolsas de agua de notable altura en varios puntos, incluso próximas a cubrir algunos coches, tanto en calles céntricas como en el entorno del centro urbano. Estas anegaciones provocaron el corte puntual del tráfico rodado en zonas de especial conflictividad, como los sectores de Puente de Córdoba y Puente de Cabra. No obstante, conforme avanzó la tarde se fue recuperando la normalidad.

El operativo de emergencia movilizó a operarios de Aguas de Lucena, personal del área de Servicios Operativos, Policía Local y efectivos del parque comarcal de bomberos, que tuvieron que intervenir al término de la avenida Miguel Cuenca Valdivia.

M. González

Junto a la rotonda de Cuatro Caminos, al final de la avenida de Santa Teresa, saltó una arqueta a consecuencia de la presión incontrolada del agua, y también se produjeron incidencias similares en el bulevar de Las Palomas, dentro de la antigua carretera de Málaga.

Numerosas llamadas de vecinos comunicaron diferentes inundaciones en sótanos. En otros núcleos rurales, como Campo de Aras y Cristo Marroquí, varias fincas agrícolas sufrieron también inundaciones, derribando el agua algunas vallas de casas y chalés.

Ya por la mañana, ante el aviso amarillo por vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la Subbética, el Ayuntamiento decretó el cierre del Paseo de Rojas.

Por otra parte, en Priego los imbornales de varias calles del centro colapsaron, lo que dio lugar a embolsamientos de agua y anegaciones. Así ocurrió en Lozano Sidro y San Marcos, donde el agua llegó a entrar en alguno de los establecimientos.

Según indicaron fuentes del Ayuntamiento, a excepción de dichos embolsamientos, que no impidieron que el tráfico siguiera circulando, no se registraron otros incidentes dignos de mención en la localidad y sus aldeas.

El norte de la provincia también se vio afectado por episodios de fuertes lluvias durante la madrugada y toda la mañana, que en Espiel dejaron más de 60 litros y unn registro similar en Hinojosa dle Duque, mientras en Valsequillo se registraron más de 40, como en Cardeña y Villanueva de Córdoba. Estas lluvias recuperaron el caudal de ríos y arroyos, alguno de los cuales, como el arroyo Milano en Dos Torres, se desbordó inundando la carretera del polígono industrial de la localidad. En esta vía, que une la gasolinera con la ermita de San Roque, la acumulación de agua y barro dificultó el tránsito de vehículos pero se mantuvo abierta con precaución y desde primeras horas de esta tarde se realizaron labores de limpieza del barro. El desbordamiento del arroyo Milano afectó también a parte de los cultivos de algunas huertas próximas al cauce, que se anegaron.

Tareas de limpieza en la carretera del polígono industrial de Dos Torres. / A.M.C.

Accidente en Hinojosa

De otro lado, pasado el mediodía y en un momento de lluvia fuerte, un vehículo se salió de la vía en la carretera A-422 en el término de Hinojosa del Duque, resultando dos personas heridas leves.

Varias carreteras pertenecientes a la red de la Diputación de Córdoba en la zona sur tuvieron que cortarse al tráfico por el desbordamiento de arroyos o por la presencia de barro en la calzada.

Las vías afectadas son la CO-4207 entre los municipios de Montilla y Montalbán, por el desbordamiento del arroyo Salado, que dejó barro y piedras, así como acumulación de agua entre los kilómetros 5 y 6. Por otra parte, la CO-4204 de Espejo a Nueva Carteya también se cortó, así como la CO-8205 en el término de Almedinilla, en este caso por la presencia de barro y lodo en la calzada.

De otro lado, la caída de un árbol de gran porte en el punto kilométrico 1 de la carretera provincial CO-5206, cerca de la intersección con la A-3130, en Nueva Carteya, también interrumpió la circulación de vehículos . En el término de Castro del Río se cortó la CO-3129 en el kilómetro 21 por acumulación de barro y agua en la calzada. Igualmente, se vieron afectadas las carreteras CO-3303 en La Rambla y la CO-5300.

Para este jueves ya no hay avisos de riesgo por parte de la Aemet, aunque la lluvia podría regresar a la provincia mañana viernes, con una probabilidad del 40%, y el domingo, para cuando ese porcentaje se eleva al 75%.