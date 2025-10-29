Las relaciones entre la política y la justicia marcarán el debate de las Jornadas de Otoño de la fundación de Covap

La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, que está cerca de cumplir su trigésimo aniversario, organiza un año más la que es su actividad de referencia, las Jornadas de Otoño. Los días 12, 13 y 14 de noviembre, el salón de actos del recinto ferial de Pozoblanco se convertirá en un espacio de reflexión sobre cuestiones de relevancia en la actualidad. Este año, las jornadas se centrarán en las relaciones que se establecen entre el poder ejecutivo y el judicial, sin olvidarse de las tensiones militares que se viven en la actualidad.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre a las 17.30 horas con la intervención de Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de Covap; Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco, y Santiago Muñoz Machado, presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. Posteriormente comenzarán las sesiones con la conferencia Tensiones y equilibrios militares en la actualidad, que incluirá dos ponencias. En la primera, Miguel Ballenilla y García de Gamarra, teniente general del Ejército de Tierra y director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), analizará el contexto geopolítico global. En la segunda, Amador Enseñat y Berea, general de Ejército y jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, tratará La Seguridad y Defensa de la Unión Europea ante el Nuevo Contexto Geopolítico.

La segunda jornada permitirá conocer el programa que la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno ha preparado para celebrar su trigésimo aniversario. Después, las jornadas entrarán a debatir las relaciones entre la justicia y la política con la conferencia Poder, Derecho, Justicia y Arte del expresidente del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano Sánchez.

Magistrados del Supremo y del TC

El viernes 14 de noviembre, dentro del mismo bloque temático, la actividad girará en torno a los procedimientos judiciales y su posible vínculo con la política. Entre las intervenciones destacan la de José Antonio Montero Fernández, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, que disertará sobre la selección de jueces y nombramiento de magistrados; Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional, que abordará la garantía de derechos y control de leyes inconstitucionales; y Carlos Lesmes Serrano, magistrado del Tribunal Supremo y expresidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, quien reflexionará sobre si es efectivo y real el control de las decisiones del Gobierno por el Tribunal Supremo.

La jornada concluirá con un coloquio y cierre a cargo de Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la Fundación.