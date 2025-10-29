La obra de la calle Jaén de Montilla finaliza tras cuatro meses de ejecución

El Ayuntamiento de Montilla ha recepcionado este miércoles las obras de reurbanización de la calle Jaén, una actuación que ha permitido renovar por completo esta vía que discurre paralela a la línea férrea Córdoba-Málaga y que conecta la confluencia de las avenidas de Italia y del Marqués de la Vega de Armijo con la calle Río de la Hoz.

El proyecto, que ha contado con una inversión municipal próxima a los 180.000 euros, ha permitido rehabilitar este espacio urbano que da acceso al molino de la cooperativa agrícola La Unión. Los trabajos, ejecutados por la empresa Mezclas Bituminosas SA, se han desarrollado sobre una superficie de 4.200 metros cuadrados y una longitud de 430 metros.

Futuro ajardinamiento

La intervención ha incluido la pavimentación completa de la calzada y la renovación de los acerados en el tramo urbano más cercano a la avenida de Italia, además de la mejora del alumbrado público y la adecuación de zonas para un futuro ajardinamiento. Asimismo, se ha llevado a cabo la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento a través de Aguas de Montilla.

Aunque el plazo inicial previsto para la actuación era de tres meses, la duración de las obras se ha ampliado finalmente un mes más debido a las altas temperaturas registradas durante el pasado verano.