¿Lleva este pueblo de Córdoba el nombre de un cónsul romano?

A medio camino entre Córdoba y Sevilla, a orillas del Guadalquivir, se alza un municipio con más de dos mil años de historia que pudo haber recibido su nombre de uno de los hombres influyentes del Imperio Romano.

Algunos historiadores sostienen que esta localidad debe su topónimo a un senador y cónsul romano que vivió entre los siglos I y II después de Cristo, en tiempos de los emperadores Domiciano, Nerva y Trajano.

Una figura de peso

Miembro de la prestigiosa gens Cornelia, Aulo Cornelio Palma fue una figura política de peso en la Roma imperial. Nacido en la propia ciudad de Roma y fallecido en Terracina, alcanzó las más altas magistraturas del imperio. A este cónsul romano se le atribuye la fundación de este asentamiento en el sur de Hispania, lo que habría dado origen al nombre de la actual localidad: Palma del Río.

La muralla de Palma del Río, testigo de nueve siglos de historia / Córdoba

A Aulo Cornelio Palma, como decimos, no solo se le atribuye la fundación de Palma del Río, que se identificó con el anterior asentamiento de Decuma, sino también la herencia de su nombre. La primera mención a este pueblo cordobés la hace San Eulogio de Córdoba, en época omeya, al narrar un episodio histórico acontecido en aquellas tierras. Sin embargo, la documentación es escasa y no existe un acuerdo sobre el origen del topónimo.

En una posición estratégica

Palma del Río se encuentra a 55 kilómetros de Córdoba y a 80 de Sevilla, en una posición estratégica que, desde tiempos antiguos, la convirtió en punto de encuentro entre culturas y rutas comerciales. Su historia no solo se cuenta en documentos, sino también en el trazado urbano, en las huellas arqueológicas y en la toponimia, que conectan el presente con el legado antiguo.