Las hermandades de Cabra acuerdan trasladar la carrera oficial al entorno de Santo Domingo de Guzmán

Las hermandades y cofradías de Cabra, reunidas en cabildo extraordinario, aprobaron en la noche de este martes el traslado de la carrera oficial de la Semana Santa a partir de 2026 al entorno de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

Esta decisión se ha adoptado con el respaldo mayoritario de sus representantes, con 19 votos a favor y 9 en contra, que respondieron así a la propuesta planteada por la nueva junta de gobierno de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, que preside Bernardo Nicolás Fresnillo.

Miembros de la junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías de Cabra durante el cabildo. / Moreno

El presidente del ente cofrade recordó la pasada semana en rueda de prensa que cuando fue elegido a finales de junio pasado, con el respaldo de 22 cofradías de un total de 27, llevaba en su proyecto la mencionada modificación, la cual, según explicó, aún no está diseñada, aunque sí avanzó que tiene como centro la ubicación del palquillo de toma de horas a las puertas de la iglesia de Santo Domingo.

Desde los años 90

La actual carrera oficial se estableció a principios de los años 90 del pasado siglo XX y a partir de ahora se inician unos meses de trabajo para todas las cofradías penitenciales, tanto para su organización como para su diseño y desarrollo, con la máxima participación, según subrayó el presidente de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías.

Este proyecto de cambios en los recorridos procesionales desató en las últimas semanas la polémica en la ciudad, llegando a recogerse más de 700 firmas entre ciudadanos, comerciantes, hosteleros y vecinos que mostraron su disconformidad con el cambio de ubicación de la carrera oficial de su eje central en la calle San Martín y su traslado al entorno de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, donde tiene su sede la Agrupación. Las firmas fueron presentadas al párroco y consiliario de la Agrupación, Fracisco J. Delgado, y al propio Ayuntamiento.