Cofradías
Las hermandades de Cabra acuerdan trasladar la carrera oficial al entorno de Santo Domingo de Guzmán
El cabildo extraordinario aprueba modificar los recorridos procesionales de la Semana Santa a partir de 2026
Las hermandades y cofradías de Cabra, reunidas en cabildo extraordinario, aprobaron en la noche de este martes el traslado de la carrera oficial de la Semana Santa a partir de 2026 al entorno de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.
Esta decisión se ha adoptado con el respaldo mayoritario de sus representantes, con 19 votos a favor y 9 en contra, que respondieron así a la propuesta planteada por la nueva junta de gobierno de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, que preside Bernardo Nicolás Fresnillo.
El presidente del ente cofrade recordó la pasada semana en rueda de prensa que cuando fue elegido a finales de junio pasado, con el respaldo de 22 cofradías de un total de 27, llevaba en su proyecto la mencionada modificación, la cual, según explicó, aún no está diseñada, aunque sí avanzó que tiene como centro la ubicación del palquillo de toma de horas a las puertas de la iglesia de Santo Domingo.
Desde los años 90
La actual carrera oficial se estableció a principios de los años 90 del pasado siglo XX y a partir de ahora se inician unos meses de trabajo para todas las cofradías penitenciales, tanto para su organización como para su diseño y desarrollo, con la máxima participación, según subrayó el presidente de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías.
Este proyecto de cambios en los recorridos procesionales desató en las últimas semanas la polémica en la ciudad, llegando a recogerse más de 700 firmas entre ciudadanos, comerciantes, hosteleros y vecinos que mostraron su disconformidad con el cambio de ubicación de la carrera oficial de su eje central en la calle San Martín y su traslado al entorno de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, donde tiene su sede la Agrupación. Las firmas fueron presentadas al párroco y consiliario de la Agrupación, Fracisco J. Delgado, y al propio Ayuntamiento.
- Fallece un hombre atrapado en su coche tras un accidente de tráfico en La Carlota
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
- La Policía localiza con vida y en buen estado al joven de Doña Mencía desaparecido en Alemania
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña
- Un detenido en Pozoblanco en un amplio despliegue policial por vender medicamentos por Internet