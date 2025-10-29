La ciudad está en aviso amarillo
Una fuerte tromba de agua causa anegaciones en varios puntos del centro de Lucena
Los bomberos intervienen en la avenida Miguel Cuenca Valdivia
Una breve e impetuosa tromba de agua ha descargado sobre Lucena en torno a las 17.00 horas de este miércoles, generando bolsas de agua de notable altura en varios puntos, incluso próximas a cubrir algunos coches, tanto en calles céntricas como en el entorno del centro urbano.
Fuentes municipales han confirmado que estas anegaciones han provocado el corte puntual del tráfico rodado en zonas de especial conflictividad, como los sectores de Puente de Córdoba y Puente de Cabra. No obstante, conforme avance la tarde y la reducción de la lluvia se confía en una pronta reanudación de la normalidad.
Las zonas más afectadas
El operativo de emergencia ha movilizado a operarios de Aguas de Lucena, personal del área de Servicios Operativos, Policía Local y efectivos del parque comarcal de bomberos. Estos últimos intervienen en estos momentos al término de la avenida Miguel Cuenca Valdivia.
Junto a la rotonda de Cuatro Caminos, al término de la avenida de Santa Teresa, ha saltado una arqueta a consecuencia de la presión incontrolada del agua. Otro punto donde constan incidencias similares es el bulevar de Las Palomas, dentro de la antigua carretera de Málaga.
Numerosas llamadas de vecinos han comunicado diferentes inundaciones en sótanos y el Ayuntamiento trabaja para reponer y liberar algunas alcantarillas desbordadas y con las tapas levantadas.
Esta misma mañana, ante el aviso amarillo por fuertes vientos, de hasta 80 kilómetros por hora en la Subbética, el Ayuntamiento decretó el cierre del Paseo de Rojas.
- Fallece un hombre atrapado en su coche tras un accidente de tráfico en La Carlota
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
- La Policía localiza con vida y en buen estado al joven de Doña Mencía desaparecido en Alemania
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña