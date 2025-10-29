Una fuerte tromba de agua causa anegaciones en varios puntos del centro de Lucena

Una breve e impetuosa tromba de agua ha descargado sobre Lucena en torno a las 17.00 horas de este miércoles, generando bolsas de agua de notable altura en varios puntos, incluso próximas a cubrir algunos coches, tanto en calles céntricas como en el entorno del centro urbano.

Fuentes municipales han confirmado que estas anegaciones han provocado el corte puntual del tráfico rodado en zonas de especial conflictividad, como los sectores de Puente de Córdoba y Puente de Cabra. No obstante, conforme avance la tarde y la reducción de la lluvia se confía en una pronta reanudación de la normalidad.

Las zonas más afectadas

El operativo de emergencia ha movilizado a operarios de Aguas de Lucena, personal del área de Servicios Operativos, Policía Local y efectivos del parque comarcal de bomberos. Estos últimos intervienen en estos momentos al término de la avenida Miguel Cuenca Valdivia.

Junto a la rotonda de Cuatro Caminos, al término de la avenida de Santa Teresa, ha saltado una arqueta a consecuencia de la presión incontrolada del agua. Otro punto donde constan incidencias similares es el bulevar de Las Palomas, dentro de la antigua carretera de Málaga.

Numerosas llamadas de vecinos han comunicado diferentes inundaciones en sótanos y el Ayuntamiento trabaja para reponer y liberar algunas alcantarillas desbordadas y con las tapas levantadas.

Esta misma mañana, ante el aviso amarillo por fuertes vientos, de hasta 80 kilómetros por hora en la Subbética, el Ayuntamiento decretó el cierre del Paseo de Rojas.