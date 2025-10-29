Estudian ampliar las medidas de seguridad para la Cabalgata de Reyes de Lucena

La renovación del convenio que anualmente suscriben el Ayuntamiento de Lucena y la Peña Amigos de los Magos, con un importe de 40.270 euros en el presente ejercicio, ha revelado el análisis de diferentes modificaciones para la próxima Cabalgata.

El Consistorio y el colectivo organizador del desfile estudian el incremento del dispositivo de seguridad, en un acontecimiento que congrega a miles de espectadores. El reciente antecedente de la procesión magna, con un satisfactorio resultado en el despliegue diseñado, refuerza la opción de instalar vallas en diferentes puntos de máxima afluencia.

En la misma línea, ambas entidades sopesan el establecimiento de un centro de coordinación operativa.

Aurelio Fernández y José Antonio Moreno firman el convenio. / M. González

El alcalde lucentino, Aurelio Fernández, no obstante, advirtió con ciertas reservas sobre "la valoración con cautela" de estas medidas al explorar el diseño de zonas completamente acotadas.

Menos caramelos y más juguetes

Nuevamente, este desfile navideño aunará 22 carrozas, el número máximo de plataformas. La cuantía del convenio ha subido más de un 30% en los últimos años con el fin de contribuir a sufragar los gastos de la Cabalgata de la Ilusión.

El presidente de la asociación, José Antonio Moreno, ratificó que "ya están asignadas" la totalidad de las carrozas. En esta edición se reconfigurará el inicio de la caravana festiva, con la pretensión de elevar la espectacularidad, y persistirán tres agrupaciones musicales. La organización aplicará una reducción de la cantidad de caramelos para incrementar el volumen de chucherías y juguetes.