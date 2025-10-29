Un encendido debate sobre la situación sanitaria tensa el pleno de Lucena

La mayoría absoluta del equipo de gobierno de Lucena y el edil no adscrito, Francisco de Mora, impidió en la noche de este miércoles que el Pleno reprobara al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a otros altos cargos de la administración autonómica por "la pasividad" y "la falta de compromiso" con las demandas sanitarias del municipio, de acuerdo a los postulados de la moción concebida por la mesa de unidad sanitaria Lucena por su Hospital y registrada por PSOE e Izquierda Unida. Un asunto que generó un acalorado y tenso debate en la sesión plenaria.

Unas 30 personas del movimiento ciudadano se concentraron a las puertas del Ayuntamiento y asistieron, portando chalecos reflectantes, a la sesión plenaria. El debate transcurrió con aplausos, abucheos e, incluso, algún insulto proferidos desde el público, motivando que en varias ocasiones el alcalde llamara al orden a los asistentes. Una vez culminada la votación, que rechazaba la propuesta, la mayoría de los integrantes de la plataforma abandonaron el salón de plenos entre reproches y críticas lanzadas contra el gobierno municipal popular y el concejal no adscrito.

El texto dispositivo recordaba afirmaciones pronunciadas por Manuel Chaves, Javier Arenas, Susana Díaz o Juanma Moreno, consistentes en promesas para la ejecución del recinto hospitalario. Después de 20 años, sostenían los proponentes, la Junta "ha abandonado el proyecto", marginando y "olvidando" sacrificios colectivos y unas inversiones municipales que han superado los dos millones de euros, incluyéndose la expropiación y adecuación de los terrenos.

Miembros de la plataforma sanitaria, durante la sesión plenaria de octubre en Lucena. / M. González

Aparte de censurar la conducta de Juanma Moreno, la reprobación se extendía a la exconsejera de Salud, Rocío Hernández; el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba; Adolfo Molina; y la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, porque "por acción u omisión" han frenado el avance de una dotación hospitalaria reclamada desde el año 2006.

"Una foto política"

El edil no adscrito, Francisco de Mora, justificó su posición indicando que "el hospital no se va a construir" y se decantó por "centrar los esfuerzos" en perseguir aquello que resulte ciertamente factible. Desde el gobierno municipal, el portavoz, Francis Aguilar, señaló que, en su opinión, la moción únicamente pretendía acentuar "la confrontación" y lograr "una foto política".

Más adelante, destacando la voluntad del equipo de gobierno de continuar por el trayecto de la "lealtad institucional" y "el respeto competencial", aseguró que la Junta aborda una "reconfiguración técnica" del plan funcional consensuado en 2017 para el hospital público y puntualizó que ninguna resolución oficial del Servicio Andaluz de Salud ha cancelado el proyecto del hospital, pese a las manifestaciones expresadas por Adolfo Molina, que tildó de "papel" el documento base del equipamiento sanitario, o de María Jesús Botella, aseverando que "no se contempla el hospital".

En su intervención, Jesús López, portavoz de Ciudadanos, sostuvo que "politizar", simplemente, se corresponde con "utilizar promesas con fines electorales" y, finalmente, incumplirlas. Miguel Villa, portavoz de IU, sentenció que el gobierno municipal resistía "solo" porque el concejal no adscrito "no representa a nadie" y lamentó "la traición" a "las expectativas y las esperanzas" abanderadas en campaña electoral por el alcalde. Por parte del PSOE, el portavoz, Francisco Algar, señalaba que la moción plasma "la frustración" de la ciudad y sintetizó su posición al indicar que, respecto al hospital, "el PSOE anduvo lento". Finalmente, desde Vox, Laura Sánchez, precisó que su voto favorable en modo alguno se debía traducir en "avalar la hipocresía política" del PSOE, al que le recriminó su "cinismo".

Lucha contra el acoso escolar

En el mismo pleno resultó aprobada por unanimidad una moción de Ciudadanos relativa al establecimiento de un plan municipal, reglado y estable, para la convivencia y el bienestar escolar y con la finalidad de atajar y combatir el acoso escolar. El gobierno municipal introdujo diferentes enmiendas, fundamentalmente para integrar en órganos colegiados existentes, dedicados al absentismo escolar y a la prevención de conductas suicidas, la original mesa de coordinación propuesta por Ciudadanos. En cambio, con los votos en contra del gobierno local y del edil no adscrito terminó invalidada una proposición de Vox sobre los desfases y errores comunicativos en los programas del cribado del cáncer de mama en Andalucía.

Servicio de jardinería

Anteriormente, con los votos en contra de PSOE e IU, al entender que causa la precarización de los trabajadores y desmantela la red pública de servicios, el Pleno ratificó la implantación de un modelo mixto para el servicio de jardinería, impulsado por el equipo de gobierno popular, emulando la externalización de la limpieza. La memoria técnica concluye que la gestión indirecta permite aumentar en un 13,86% la eficiencia de la prestación.

Con la futura licitación, el Ayuntamiento dividirá Lucena en ocho zonas, asumiendo la futura adjudicataria seis sectores y permaneciendo las dos áreas restantes dentro de las competencias del personal municipal. El concejal de Servicios Operativos, Javier Pineda, expuso que desde hace 15 años esta cobertura "es deficiente" y que este modelo, con mayor flexibilidad y dinamismo, resolverá las carencias derivadas de las bajas y jubilaciones, con la operatividad inamovible de más de una veintena de empleados, procedentes de la concesionaria, y la renovación y ampliación de la maquinaria.

Por último, la Corporación, por unanimidad, corroboró, de acuerdo a las directrices de la dirección general de Fondos Europeos, la senda financiera del Plan de Actuación Integrado, que se ejecutará hasta 2029, con una aportación de fondos europeos de 8,9 millones hasta un montante definitivo de 10,5 millones, basándose esta estrategia de desarrollo en la trasformación urbana de la localidad.