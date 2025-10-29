Vigilancia activa
La Diputación de Córdoba recomienda precaucación a la población de los puelos ante el temporal de lluvia y viento
En el norte, la alerta de la Aemet es de color naranja, mientras que en Campiña y Subbética el riesgo es menor, de color amarillo
La Diputación de Córdoba ha enviado un mensaje de precaución a la población de los municipios de la provincia después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado diversos niveles de avisos por lluvias, tormentas y viento hasta la medianoche de este miércoles, informa la institución provincial en una nota de prensa.
Así, la zona norte de la provincia permanece en aviso naranja por lluvias, donde se prevé la acumulación de hasta 30 litros en una hora. Además, está activa la alerta amarilla por riesgo de tormentas y por viento, pues se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
En la Campiña cordobesa, donde se incluye Córdoba capital, la Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias, con precipitaciones de 25 litros acumulados en una hora; por tormentas y por viento, con rachas de hasta 80 kilómetros. Por último, en la Subbética se ha decretado el aviso amarillo por viento, pues se espera que alcancen los 80 kilómetros por hora.
Qué implica el aviso naranja
El aviso naranja, según la Aemet, implica peligro importante y que se puedan producir daños graves a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno, por lo que se recomienda precaución y mantenerse informado de la predicción.
El aviso amarillo supone que no existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta. En este caso, se recomienda a la ciudadanía que esté atenta y se mantenga informada de la predicción meteorológica más actualizada.
Vigilancia activa
La Diputación de Córdoba, no obstante, mantiene su nivel de prevención con la vigilancia activa desde los distintos departamentos de la institución provincial, desde Carreteras al Consorcio Provincial de Bomberos, por si fuera necesaria su intervención.
- Fallece un hombre atrapado en su coche tras un accidente de tráfico en La Carlota
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
- La Policía localiza con vida y en buen estado al joven de Doña Mencía desaparecido en Alemania
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña
- Un detenido en Pozoblanco en un amplio despliegue policial por vender medicamentos por Internet