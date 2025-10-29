La Diputación de Córdoba recomienda precaucación a la población de los puelos ante el temporal de lluvia y viento

La Diputación de Córdoba ha enviado un mensaje de precaución a la población de los municipios de la provincia después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado diversos niveles de avisos por lluvias, tormentas y viento hasta la medianoche de este miércoles, informa la institución provincial en una nota de prensa.

Así, la zona norte de la provincia permanece en aviso naranja por lluvias, donde se prevé la acumulación de hasta 30 litros en una hora. Además, está activa la alerta amarilla por riesgo de tormentas y por viento, pues se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

En la Campiña cordobesa, donde se incluye Córdoba capital, la Aemet ha activado el aviso amarillo por lluvias, con precipitaciones de 25 litros acumulados en una hora; por tormentas y por viento, con rachas de hasta 80 kilómetros. Por último, en la Subbética se ha decretado el aviso amarillo por viento, pues se espera que alcancen los 80 kilómetros por hora.

Varias personas caminan por el centro de Córdoba este miércoles. / A.J. González

Qué implica el aviso naranja

El aviso naranja, según la Aemet, implica peligro importante y que se puedan producir daños graves a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno, por lo que se recomienda precaución y mantenerse informado de la predicción.

El aviso amarillo supone que no existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta. En este caso, se recomienda a la ciudadanía que esté atenta y se mantenga informada de la predicción meteorológica más actualizada.

Vigilancia activa

La Diputación de Córdoba, no obstante, mantiene su nivel de prevención con la vigilancia activa desde los distintos departamentos de la institución provincial, desde Carreteras al Consorcio Provincial de Bomberos, por si fuera necesaria su intervención.