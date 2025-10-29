La crecida de un arroyo en Dos Torres inunda la carretera de acceso al polígono industrial

Las fuertes lluvias que han caído durante la madrugada y toda la mañana en Los Pedroches, donde hasta el mediodía se han registrado acumulados de casi 60 litros, han provocado que los arroyos y ríos recuperen caudal e incluso alguno, como el arroyo Milano en Dos Torres, se haya desbordado inundando la carretera del polígono industrial de la localidad.

En esta vía, que une la gasolinera con la ermita de San Roque, la acumulación de agua y barro ha dificultado el tránsito de vehículos pero se ha mantenido abierta con precaución y desde primeras horas de esta tarde se están realizando labores de limpieza del barro. El desbordamiento del arroyo Milano ha afectado también a parte de los cultivos de algunas huertas próximas al cauce, que se han anegado.

El arroyo Milano, a su paso por Dos Torres. / A.M.C.

En aviso naranja

La comarca de Los Pedroches y la del Guadiato permanecen hoy con aviso naranja por fuertes lluvias, a lo que se unen los avisos amarillos por tormentas y rachas de viento si bien estos no se han dejado notar con especial intensidad.

En la estación meteorológica de la Aemet en Hinojosa del Duque se han registrado 58,3 mm desde la pasada medianoche, y algunos medidores privados de Pozoblanco, como el del IES Los Pedroches, han contabilizado 60.

En el Guadiato, la estación de Espiel acumula 55,8 mm en la jornada de este miércoles y la Valsequillo alcanza losa 41,2 mm.

Accidente en Hinojosa

Por otra parte, pasadas las 12.00 horas del mediodía, mientras llovía, un vehículo se salía de la vía en la carretera A-422 en el término de Hinojosa del Duque, resultando dos personas heridas leves.

Agricultores y ganaderos han valorado positivamente estas lluvias para poner a punto la dehesa para la montanera y también para el olivar de sierra de cara a la próxima cosecha.