Noche de miedo en Córdoba: cinco planes en cinco pueblos que no te puedes perder este Halloween

Noche de Halloween en Córdoba. La festividad anglosajona mantiene su creciente arraigo en las propuestas y culturales de ocio de la provincia con eventos destacados en los que las leyendas, los cementerios, los muertos vivientes, las ánimas y las calabazas transforman el paisaje.

Vinculada a la festividad de Todos Los Santos, Halloween se ha convertido en el prólogo perfecto de la festividad del 1 de noviembre. Y es que la palabra Halloween procede de la expresión “All Hallow Eve”, es decir, “víspera de Todos Los Santos”, y tiene su origen no solo en la tradición cristiana, pero también en prácticas paganas celtas y romanas que celebraban el final de la cosecha con ofrendas a sus difuntos.

Calabazas de Halloween / FREEPICK

Además de los planes que se desarrollan en la capital, la provincia de Córdoba también cuenta con actividades destacadas con motivo de la Noche de los Muertos y que se celebran en torno al 31 de octubre. Entre los más destacaos están las Jornadas de Mundamortis en Monturque, ‘Luna negra’ en Almodóvar del Río, y la ‘Senda de Ánimas’ de Fernán Núñez. A ellas se suman festivales de Halloween y actividades infantiles en Villafranca y Castro del Río.

Mundamortis, turismo funerario

Monturque se prepara para la celebración de una nueva edición de las Jornadas Culturales y Gastronómicas Mundamortis, que cumplen su 17ª edición, y que convierte a la localidad cordobesa en el epicentro del turismo funerario del 29 de octubre al 2 de noviembre, con el único encuentro que se celebra en España en torno a la muerte y el necroturismo y que persigue difundir el patrimonio cultural ligado a los cementerios coincidiendo con el Día de Todos Los Santos.

Visitas guiadas en Mundamortis. / CÓRDOBA

Para el 31 de octubre están programadas la actividad ‘Misterios de la provincia de Córdoba’, a cargo de Rutas Misteriosas; y 'In Aeternum', concierto a la luz de las velas. Mirador de los Paseíllos. Es necesario adquirir entrada a través de la web.

‘Luna negra’ en el castillo de Almodóvar

Fiel a su cita con el terror de Halloween, el castillo de Almodóvar del Río, una de las fortalezas más impresionantes no solo de la provincia, sino del territorio nacional, abre sus puertas en horario nocturno con un clásico que no deja indiferente: ‘Luna negra’

De la mano de Men Rodríguez de Sanabria, Mayordomo Real de Pedro I, Rey de Castilla, se darán a conocer las leyendas más importantes en un recorrido nocturno, al acecho de las sombras, con historias de terror que tienen como protagonistas a presos, reyes y nobles de la zona.

'Luna negra' en el castillo de Almodóvar del Río (Córdoba). / CASTILLO DE ALMODÓVAR

Esta actividad no es apta para menores de 14 años y se desarrollará el viernes 31 y sábado 1 de noviembre. Comenzará a las 20.30 horas en un espectáculo de hora y cuarto de duración y con pases cada 10 minutos y un máximo de 12 personas por pase. El precio de la entrada es de 15 euros por persona y se pueden adquirir a través de este enlace .

Senda de ánimas

El Ayuntamiento de Fernán Núñez organiza, del 26 al 30 de octubre, la Senda de las Ánimas, con actividades en torno al Cementerio Municipal de Fernán Núñez, declarado Cementerio Significativo Europeo.

El programa de actividades incluye gymkhanas culturales, la ruta por la senda de la luz, la ruta por la senda de ánimas. Más información aquí.

Fiesta infantil en Villafranca

La Asociación de Padres y Madres de Villafranca, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, organizan una fiesta infantil el viernes 31 de octubre en el Casino Gayarre, a partir de las 16.30 horas.

Cartel de la fiesta de Halloween. / CÓRDOBA

La actividad incluye teatro familiar con ‘La bruja Petrina’, entrega de premios del concurso de relatos y merienda con sesión minidisco.

Semana del terror en Castro del Río

En Castro del Río viven Halloween durante toda la semana y con los pequeños como protagonistas. El pasado fin de semana, del 25 y 26 de octubre, se desarrollaron actividades para niños en la Casa de la Juventud con manualidades, disfraces y mucha diversión.

Y el día 31, el municipio celebra su fiesta de Halloween a partir de las 17.30 horas, en la Plaza de Armas del Castillo, habrá desfile, juegos, bailes, sopaipas, concurso al mejor disfraz, animación… y mucho más.