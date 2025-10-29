Incidencias del temporal
Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias
La zona sur de la provincia continúa en aviso amarillo por lluvias
Varias carreteras de la provincia pertenecientes a la red que gestiona la Diputación de Córdoba en la zona sur han resultado afectadas por cortes en la jornada de este miércoles por el desbordamiento de arroyos o por la presencia de barro en la calzada.
Las vías afectadas son la CO-4207 entre los municipios de Montilla y Montalbán, que ha tenido que ser cortada al tráfico por el desbordamiento del arroyo Salado, que ha dejado barro y piedras, así como acumulación de agua entre los kilómetros 5 y 6. Por otra parte, la CO-4204 de Espejo a Nueva Carteya también se ha cortado, así como la CO-8205 en el término de Almedinilla, en este caso por la presencia de barro y lodo en la calzada.
Tráfico interrumpido
De otro lado, la caída de un árbol de gran porte en el punto kilométrico 1 de la carretera provincial CO-5206, cerca de la intersección con la A-3130, en Nueva Carteya, también ha interrumpido la circulación de vehículos hasta que se lleve a cabo su retirada.
En el término de Castro del Río se ha cortado la CO-3129 en el kilómetro 21 por acumulación de barro y agua en la calzada.
Entretanto, la Subbética y la Campiña cordobesa continúan en aviso amarillo por tormentas, viento y fuertes precipitaciones. La primera lo hace hasta el final de esta jornada y la segunda hasta las 21.00 horas. Por su parte, en la sierra de Córdoba no hay ningún aviso activo, aunque ha estado hasta esta tarde de miércoles en nivel naranja por fuertes lluvias y tormentas.
- Fallece un hombre atrapado en su coche tras un accidente de tráfico en La Carlota
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
- La Policía localiza con vida y en buen estado al joven de Doña Mencía desaparecido en Alemania
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña