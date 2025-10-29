Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias

Varias carreteras de la provincia pertenecientes a la red que gestiona la Diputación de Córdoba en la zona sur han resultado afectadas por cortes en la jornada de este miércoles por el desbordamiento de arroyos o por la presencia de barro en la calzada.

Las vías afectadas son la CO-4207 entre los municipios de Montilla y Montalbán, que ha tenido que ser cortada al tráfico por el desbordamiento del arroyo Salado, que ha dejado barro y piedras, así como acumulación de agua entre los kilómetros 5 y 6. Por otra parte, la CO-4204 de Espejo a Nueva Carteya también se ha cortado, así como la CO-8205 en el término de Almedinilla, en este caso por la presencia de barro y lodo en la calzada.

Árbol caído en la carretera provincial CO-5206. / CÓRDOBA

Tráfico interrumpido

De otro lado, la caída de un árbol de gran porte en el punto kilométrico 1 de la carretera provincial CO-5206, cerca de la intersección con la A-3130, en Nueva Carteya, también ha interrumpido la circulación de vehículos hasta que se lleve a cabo su retirada.

En el término de Castro del Río se ha cortado la CO-3129 en el kilómetro 21 por acumulación de barro y agua en la calzada.

Entretanto, la Subbética y la Campiña cordobesa continúan en aviso amarillo por tormentas, viento y fuertes precipitaciones. La primera lo hace hasta el final de esta jornada y la segunda hasta las 21.00 horas. Por su parte, en la sierra de Córdoba no hay ningún aviso activo, aunque ha estado hasta esta tarde de miércoles en nivel naranja por fuertes lluvias y tormentas.