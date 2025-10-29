Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidencias del temporal

Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias

La zona sur de la provincia continúa en aviso amarillo por lluvias

Carretera de la provincia de Córdoba cortada por el desbordamiento de un arroyo.

Carretera de la provincia de Córdoba cortada por el desbordamiento de un arroyo. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Varias carreteras de la provincia pertenecientes a la red que gestiona la Diputación de Córdoba en la zona sur han resultado afectadas por cortes en la jornada de este miércoles por el desbordamiento de arroyos o por la presencia de barro en la calzada.

Las vías afectadas son la CO-4207 entre los municipios de Montilla y Montalbán, que ha tenido que ser cortada al tráfico por el desbordamiento del arroyo Salado, que ha dejado barro y piedras, así como acumulación de agua entre los kilómetros 5 y 6. Por otra parte, la CO-4204 de Espejo a Nueva Carteya también se ha cortado, así como la CO-8205 en el término de Almedinilla, en este caso por la presencia de barro y lodo en la calzada.

Árbol caído en la carretera provincial CO-5206.

Árbol caído en la carretera provincial CO-5206. / CÓRDOBA

Tráfico interrumpido

De otro lado, la caída de un árbol de gran porte en el punto kilométrico 1 de la carretera provincial CO-5206, cerca de la intersección con la A-3130, en Nueva Carteya, también ha interrumpido la circulación de vehículos hasta que se lleve a cabo su retirada.

En el término de Castro del Río se ha cortado la CO-3129 en el kilómetro 21 por acumulación de barro y agua en la calzada.

Noticias relacionadas y más

Entretanto, la Subbética y la Campiña cordobesa continúan en aviso amarillo por tormentas, viento y fuertes precipitaciones. La primera lo hace hasta el final de esta jornada y la segunda hasta las 21.00 horas. Por su parte, en la sierra de Córdoba no hay ningún aviso activo, aunque ha estado hasta esta tarde de miércoles en nivel naranja por fuertes  lluvias y tormentas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece un hombre atrapado en su coche tras un accidente de tráfico en La Carlota
  2. Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
  3. La Policía localiza con vida y en buen estado al joven de Doña Mencía desaparecido en Alemania
  4. La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
  5. Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional
  6. El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
  7. El cordobés buscado en Alemania es el hijo del alcalde de Doña Mencía
  8. El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña

Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias

Varias carreteras de la provincia de Córdoba, cortadas por desbordamientos y acumulación de barro por las lluvias

Aviso naranja por lluvias en Córdoba: tornados, fuertes vientos, más de 37 litros en la capital y 58 en Hinojosa y Fuente Palmera

Aviso naranja por lluvias en Córdoba: tornados, fuertes vientos, más de 37 litros en la capital y 58 en Hinojosa y Fuente Palmera

Una fuerte tromba de agua causa anegaciones en varios puntos del centro de Lucena

Una fuerte tromba de agua causa anegaciones en varios puntos del centro de Lucena

La lluvia desborda el arroyo Milano en Dos Torres y provoca inundaciones en una carretera

La lluvia desborda el arroyo Milano en Dos Torres y provoca inundaciones en una carretera

Las relaciones entre la política y la justicia marcarán el debate de las Jornadas de Otoño de la fundación de Covap

Las relaciones entre la política y la justicia marcarán el debate de las Jornadas de Otoño de la fundación de Covap

Guía de Todos los Santos en Córdoba: misas, otras actividades y horarios de los cementerios

Guía de Todos los Santos en Córdoba: misas, otras actividades y horarios de los cementerios

El alcalde de Puente Genil remodela su equipo de gobierno para impulsar el área de Urbanismo

El alcalde de Puente Genil remodela su equipo de gobierno para impulsar el área de Urbanismo

La Diputación destina 180.500 euros a la dinamización turística del patrimonio cultural y enológico de la provincia

La Diputación destina 180.500 euros a la dinamización turística del patrimonio cultural y enológico de la provincia
Tracking Pixel Contents