Tres cordobeses, en la élite de la peluquería nacional

Los peluqueros cordobeses María Romero, José Rújula y Roberto Sánchez se encuentran entre los tres primeros del panorama nacional, tras el certamen Barberland Sevilla 2025, celebrado el fin de semana (del 24 al 26 de octubre) en el Pabellón de la Navegación de Sevilla. Y ha sido en la modalidad de peine sobre tijera, quedando en primer lugar José Rújula; en segundo lugar, Roberto Fernández; y en tercer lugar, María Romero. Una vez más, el arte de la peluquería cordobesa vuelve a brillar en un certamen de reconocido prestigio, que congrega cada año en la capital hispalense a los mejores peluqueros del momento, que muestran su destreza y al mismo tiempo disfrutan de un fin de semana de convivencia, fusionando la peluquería actual en una cita en la que han participado profesionales de muy diversas procedencias, que han depositado gran pasión en la competición.

José Rújula ha realizado un corte ‘clasic fade’ con raya, y tricolor en la zona lateral para darle un toque más distintivo y de fantasía.

Roberto Sánchez, un corte clásico con nuca estilo ‘taper fade’.

Y María Romero, una fusión de pompadour moderno, en un cabello rizado con técnicas de corte curly y clásicas a mano alzada y ‘point cut’.

El evento, organizado por el grupo de empresas Isaac Lyonell United Group, ha alcanzado su séptima edición y se ha celebrado en las categorías de Freestyle, Hair Tattoo, Corte Clásico con Barba, Futuras Promesas, Fast Fade y Peine sobre Tijera.