El Pleno de Cabra declara nulo el cobro de casi 1.700 recibos de la tasa de la basura por errores e irregularidades

El Ayuntamiento de Cabra ha declarado la nulidad del cobro de 1.682 recibos de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, el conocido popularmente como el "recibo de la basura". La propuesta, que se aprobó por unanimidad, partía de una moción de Unidad Vecinal Egabrense en la que se expresaba que dicha nulidad se debe a que el cobro se ha realizado de acuerdo con las nuevas referencias catastrales introducidas en el mismo, provocando una gran cantidad de errores e irregularidades, al no ajustarse a la adición de dichas referencias.

Esta aprobación conllevará que los ciudadanos no se verán obligados a presentar reclamaciones individuales por el obligado abono de dicha tasa, procediéndose a la devolución del importe cobrado. Hasta que no se efectúe la depuración de los errores, el padrón cobratorio que se utilizará para la determinación de las personas obligadas al pago y de los inmuebles incluidos en este será el que se ha utilizado con anterioridad a la modificación y ampliación por la recogida para el abono de los recibos correspondientes al presente año.

El Pleno de Cabra, reunido en la sesión del mes de octubre. / Moreno

En otro orden de asuntos, con el respaldo del PP, PSOE y Uvega, y la abstención de Vox, salió adelante la propuesta del delegado municipal de Deportes que permite iniciar el procedimiento para la aprobación del Plan Local de Instalaciones Deportivas, que deberá someterse a información pública por un periodo de 30 días hábiles y a la audiencia de las entidades deportivas locales, asociaciones vecinales y demás organismos interesados, que permitirán, tras solicitar informe a la Delegación territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, la elevación nuevamente del expediente al Pleno para su aprobación definitiva.

También se aprobó unánimemente una modificación de crédito por valor de 6.921 euros para la mejora y adaptación del Hotel de Empresas, que permitirá la compra de maquinaria, así como la mejora de las instalaciones y del utillaje de este recinto dedicado al fomento de la actividad empresarial y económica.

Cesión del contrato de un párking

Igualmente, se respaldó la propuesta de Alcaldía relativa a la cesión del contrato de servicios de aparcamiento en el parking Paco Carmona, que autoriza que pase de la hasta ahora empresa concesionaria, Martín Casillas SLU, a Empark Aparcamientos y Servicios SA.

En el apartado de mociones, se aprobaron por unanimidad las propuestas relativas a la iluminación de los pasos de peatones del municipio, presentada por Vox, y la confección de un Plan Integral Local del Ciclo Urbano del Agua, presentada por Uvega.

También con el respaldo de todos los grupos salió adelante la puesta en marcha de un Plan Integral de Rehabilitación de Viviendas de Protección Oficial a instancias del PSOE.

Otras mociones

Por el contrario, las dos mociones presentadas por el PP, una en contra de la subida de la cuota de autónomos prevista para el 2026 y otra exigiendo al Gobierno central el cumplimiento y financiación de la ley para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad, salieron adelante solo con los votos del grupo municipal popular y de Vox.

No salieron adelante otras dos mociones, una de Vox y otra del PSOE, relativas a los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

Por la vía de urgencia se aprobó una modificación presupuestaria y las modificaciones en el pliego de condiciones administrativas que regirán el contrato de los servicios de recogida y transporte de residuos municipales, gestión del punto limpio y limpieza viaria.