La Mancomunidad de Los Pedroches destina 450.000 euros para inversiones en renovables y ahorro de energía

La Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches ha aprobado una iniciativa de inversiones de 450.000 euros destinados a las distintas actuaciones centradas en la implantación de energías renovables y en el ahorro de energía. La licitación que se ha puesto en marcha evaluará proyectos de eficiencia y sostenibilidad en edificios turísticos de los municipios de la comarca y se centrarán en instalaciones solares fotovoltaicas, mejoras de climatización, renovación de luminarias exteriores e interiores, mejoras de envolvente térmica y actuaciones en la instalación de alumbrado público y ornamental.

Las obras, que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Los Pedroches, se llevarán a cabo en las localidades de Dos Torres, Santa Eufemia, El Viso, Torrecampo, Conquista, Pedroche, Fuente La Lancha y Pozoblanco. En concreto, los proyectos son el alumbrado ornamental de la torre de Pedroche (48.000 euros); la mejora del envolvente en la Casa de la Cultura y la renovación de luminarias en el Centro de Interpretación de Dos Torres (48.000 euros); las obras de climatización de la Casa de la Cultura de Santa Eufemia (86.000 euros); la instalación de una planta fotovoltaica en la Casa de la Cultura de Torrecampo (36.000 euros); la instalación fotovoltaica en el hotel rural municipal de El Viso (21.500 euros); la instalación fotovoltaica del pabellón de usos múltiples de Conquista (52.800 euros); la renovación de luminarias en varios edificios municipales de Fuente La Lancha (19.300 euros) y la renovación de luminarias en la avenida de Villanueva de Córdoba, pistas de pádel y pabellón municipal (91.200 euros), en Pozoblanco.

Desarrollo turístico de la comarca

El presidente de la Mancomunidad, Santiago Cabello, ha destacado la importancia de implementar este tipo de inversiones "porque complementan de forma imprescindible la estrategia de desarrollo sostenible de la comarca, en especial en el sector turístico".

Cabello ha valorado que se trata de una inversión "importante" que tendrá un efecto inmediato en el territorio y en las instalaciones de los municipios beneficiados. El presidente de la mancomunidad ha señalado "los efectos positivos" que está teniendo el PSTD en Los Pedroches porque están cimentado "la diversificación de nuestra economía hacia el turismo y la atracción de visitantes".